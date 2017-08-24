В Грузии локализовали основные очаги возгорания в лесу у Боржоми

ТБИЛИСИ, 24 авг – РИА Новости, Мэги Кикалейшвили. Основные очаги возгорания в лесу у Боржоми локализованы, однако в определенных местах все еще есть опасность распространения огня, сообщило министерство по защите окружающей среды и природных ресурсов Грузии.

Лес у курортного города Боржоми горит уже пятый день. Сначала огонь смогли локализовать, однако позже появились новые очаги возгорания. В тушении главных очагов пожара в Боржомском лесу участвуют 1,5 тысячи пожарных и спасателей, вертолеты и самолет для помощи в борьбе с огнем направили Азербайджан, Турция, Армения и Белоруссия.

"На данный момент основные очаги пожара локализованы, однако в определенных местах все еще остается опасность распространения огня. С утра работу возобновили шесть вертолетов. Спасательно-пожарные бригады, лесники, полицейские продолжают работать в 24-часовом режиме", — говорится в сообщении министерства, опубликованном на его сайте.

По данным ведомства, после полной ликвидации пожара Национальное лесное агентство изучит территорию, на основе чего будут запланированы последующие работы.