СМИ сообщили о задержании еще одного человека после инцидента в Роттердаме

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Полиция Нидерландов задержала еще одного человека в связи с угрозой у концертного зала в Роттердаме, где был задержан водитель машины с газовыми баллонами, передает агентство Рейтер со ссылкой на местный телеканал NOS.

По данным телеканала, задержание было произведено в четверг рано утром на юге страны.

Полиция Нидерландов в среду вечером отменила концерт американской рок-группы Allah-Las в Роттердаме из-за "террористической угрозы". Как заявил мэр города Ахмед Абуталеб, недалеко от концертного зала полиция остановила фургон с испанскими номерными знаками, в котором находилось несколько газовых баллонов. По его словам, водитель транспортного средства был задержан и направлен на допрос. Мэр подтвердил, что концерт американской рок-группы был отменен после предупреждения от испанской полиции. Какую именно информацию предоставили испанские власти, он не уточнил.

Агентство Рейтер со ссылкой на источник в судебных органах сообщило, что предупреждение испанских властей напрямую не связано с терактами в Барселоне и Камбрильсе на прошлой неделе.

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