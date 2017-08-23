В Роттердаме около концертного зала задержали водителя фургона из Испании

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Власти Нидерландов задержали водителя фургона с испанскими номерными знаками недалеко от концертного зала в Роттердаме, где должен был проходить концерт американской рок-группы, отмененный из-за террористической угрозы, сообщает агентство Ассошиэйтед пресс.

Ранее сообщалось, что полиция Нидерландов отменила концерт американской рок-группы Allah-Las в Роттердаме из-за "террористической угрозы". По данным телеканала NOS, на месте инцидента работают сотрудники правоохранительных органов в бронежилетах.

Как заявил мэр города Ахмед Абуталеб (Ahmed Aboutaleb), недалеко от концертного зала полиция остановила фургон с испанскими номерными знаками, в котором находилось несколько газовых баллонов. По его словам, водителя транспортного средства сейчас допрашивают правоохранительные органы.

Rotterdam mayor says police stopped van with Spanish plates containing gas canisters near concert venue. https://t.co/M2NMrxXEr0 — The Associated Press (@AP) 23 августа 2017 г.

​Мэр подтвердил, что концерт американской рок-группы был отменен из-за "террористического предупреждения" от испанской полиции. Он не уточнил, какую именно информацию предоставили испанские власти.

Концертный зал, где должна была выступать группа, рассчитан на тысячу человек, однако пока не известно, был ли аншлаг.

#BREAKING: Here is the scene from Rotterdam where a vehicle was found with gas bottles inside it. (Photos by @mediatvnl) pic.twitter.com/MmDTBGu3j6 — BreakingNNow (@BreakingNNow) 23 августа 2017 г.

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