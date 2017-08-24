В крупном ДТП в Казахстане пострадали 45 человек

АЛМА-АТА, 24 авг – РИА Новости, Михаил Егорин. До 45 человек увеличилось число пострадавших в ДТП с участием двух пассажирских автобусов и двух легковых машин в городе Уральск на западе Казахстана, сообщил в четверг региональный портал "Мой город" со ссылкой на заместителя руководителя управления здравоохранения Гульнару Абдрахманову.

ДТП произошло в четверг в 08.40 по местному времени (06.40 мск). Первоначально сообщалось о 20 пострадавших, среди них пять детей и беременная женщина.

"Количество пострадавших увеличилось до 45 человек — 15 человек проходят обследование в областной клинической больнице и 30 в городской многопрофильной больнице", — сообщила замруководителя областного управления здравоохранения.

По ее данным, к настоящему времени госпитализировали только беременную женщину с ушибом грудной клетки, остальные проходят осмотр.

Говоря о состоянии здоровья несовершеннолетних пострадавших, Абдрахманова сообщила, что у 17-летнего подростка диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, у 16-летнего — ушиб почки. Двое детей в возрасте 10 лет и одного года проходят обследование.

Как сообщил "Мой город" со ссылкой на начальника отдела местной полицейской службы департамента внутренних дел области Манарбека Нажиева, водитель автобуса №7, не соблюдая боковой интервал, допустил столкновение с автомобилем Renault Duster. После этого из-за несоблюдения дистанции автобус врезался во впереди идущий автобус, который в свою очередь ударился в еще один автомобиль. По факту ДТП ведется расследование.