Казахстан планирует созвать дебаты СБ ООН по международной безопасности

АЛМА-АТА, 24 авг – РИА Новости, Михаил Егорин. Казахстан, который будет председательствовать в Совете безопасности ООН в январе 2018 года, планирует созвать открытые дебаты по международному миру и безопасности, сообщил министр иностранных дел республики Кайрат Абдрахманов.

"В качестве основного мероприятия в этот период мы уже прорабатываем идею созыва открытых дебатов СБ ООН высокого уровня по международному миру и безопасности с участием главы государства. Помимо этого, мы планируем дебаты министерского уровня по Центральной Азии и Афганистану, а также квартальные дебаты по Ближнему Востоку на уровне послов", — сказал он в интервью газете " Казахстанская правда ", опубликованном в четверг.

Глава МИД напомнил, что в сентябре нынешнего года по традиции стартует новая сессия Генеральной ассамблеи ООН. "Думаю, по итогам консультаций на полях политических дебатов в Нью-Йорке мы сможем выстроить четкую программу председательства", — добавил он.

Вместе с тем глава внешнеполитического ведомства Казахстана отметил, что "многое также будет зависеть и от политического контекста января 2018 года, а также работы предшествующих нам председательств".