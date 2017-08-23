Принц Гарри обвинил папарацци, что они фотографировали умирающую Диану

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Принц Гарри обвинил папарацци в том, что они фотографировали его умирающую мать принцессу Диану, а не помогали ей, передает телерадиокорпорация Би-би-си.

"Одной из самых сложных вещей, с которыми пришлось смириться, стал тот факт, что люди, которые загнали ее в туннель – это те же люди, которые фотографировали ее, пока она умирала на заднем сиденье машины", — сказал принц. По его словам, "у нее была серьезная травма головы, но она была все еще жива", пока ее фотографировали.

Также сообщается, что принц Гарри изменил свое отношение к похоронам матери. Ранее он заявлял, что присутствие на похоронах – это не то, "о чем стоит просить 12-летнего мальчика". Тем не менее, в новом документальном фильме Би-би-си, посвященном принцессе Диане, принц заявил, что "у него нет мнения насчет того, правильно это или нет, но, оглядываясь назад", он счастлив, что стал частью этого дня.

Принц Уильям, в свою очередь, заявил, что идти позади гроба, в котором находилась его мать, "было одной из самых сложных вещей", которые он делал в своей жизни. Герцог Кембриджский Уильям, которому на тот момент было 15 лет, вспомнил, что использовал свою челку как "защиту" на протяжении "очень долгого, одинокого пути". "Я чувствовал, что если я посмотрю на пол и мои волосы упадут мне на лицо, никто не сможет меня увидеть", — рассказал Уильям.

"Это не было простым решением, это было в некотором роде коллективным семейным решением… есть баланс между долгом и семьей, и это то, что мы должны были сделать", — рассказал герцог Кембриджский.

Полуторачасовой фильм Би-би-си "Диана, 7 дней" выйдет в воскресенье.

В ночь на 31 августа 1997 года Диана трагически погибла в автокатастрофе в Париже. Автомобиль, в котором ехала принцесса, на высокой скорости врезался в стену в туннеле под мостом Альма. Друг Дианы, с которым она находилась в машине – кинопродюсер Доди аль-Файед — и водитель скончались на месте, телохранитель был тяжело ранен. После автокатастрофы тяжелораненая Диана была доставлена в больницу, где спустя несколько часов скончалась.

По итогам слушаний присяжные заседатели пришли к выводу, что причиной гибели принцессы Дианы и Доди аль-Файеда стали противозаконные действия журналистов таблоидных изданий, преследовавших их машину, и неосторожное ведение машины водителем Анри Полем. Главной причиной аварии было названо вождение Анри Полем автомобиля в нетрезвом виде.

Принцесса Диана была похоронена в семейном поместье Элторп в графстве Нортгемптоншир, на уединенном острове посреди озера.