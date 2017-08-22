"Неизбежные меры": Россия начала готовить ответ на санкции США

Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве после работ по замене шпиля. Архивное фото

Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве после работ по замене шпиля. Архивное фото

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Россия начала прорабатывать ответ на расширение санкций США, говорится в заявлении замглавы МИД Сергея Рябкова на сайте ведомства.

По его словам, Вашингтон "наступил на те же грабли", когда 22 августа принял решение расширить антироссийские санкционные списки "по северокорейскому сюжету". "Заданный еще администрацией Барака Обамы "тренд" на последовательный развал двусторонних отношений продолжен", — отметил Рябков.

По его мнению, на таком фоне рассуждения Вашингтона о желании улучшить отношения с Москвой звучат крайне неубедительно. Россия же, по словам дипломата, всегда выступала и будет выступать за урегулирование разногласий путем диалога.

"За последние годы Вашингтон "по идее" должен был бы усвоить, что для нас язык санкций неприемлем, решению реальных проблем подобные действия только мешают. Пока, однако, не похоже, что там пришли к пониманию столь очевидных истин", — подчеркнул Рябков.

По словам дипломата, в Москве не теряют надежды на то, что "голос разума рано или поздно возобладает" и в США осознают бесперспективность и пагубность раскручивания санкционной спирали.

"Тем временем приступаем к проработке неизбежных в этой ситуации ответных мер", — сообщается в заявлении Рябкова.

Минфин США во вторник опубликовал расширенные санкционные списки по КНДР. В них вошли четверо россиян: гендиректор "Гефеста" Рубен Киракосян, Андрей Сербин, Михаил Писклин, а также исполнительный директор зарегистрированной в Сингапуре компании Velmur Management Ирина Хьюиш. Компания "Гефест" также попала под ограничения.

В список попали также несколько китайских компаний. В КНР решение США назвали ошибкой и призвали немедленно ее исправить.

Попытка давления

Член международного комитета Совфеда Игорь Морозов полагает, что ответ Москвы на новые санкции должен быть симметричным. Он выразил сожаление в связи с тем, что принятие односторонних мер стало в США правовой практикой.

"С этим нельзя мириться, и когда США вводят ограничительные меры против России, наши дипломаты должны прорабатывать симметричный ответ", — уверен сенатор.

Директор Института стратегического планирования, доктор политических наук, профессор Александр Гусев считает, обвинения США "притянуты за уши".

"Расширение санкционного списка США в отношении российских граждан свидетельствует о том, что американцы пытаются давить на нашу страну. Теперь уже санкции, связанные с ядерной программой КНДР. Также отметим, что санкции против нашей страны, которые были расширены ранее в этом месяце, шли вкупе с ядерными программами Ирана и КНДР. Но, что называется, даже слепому видно, что все это "притянуто за уши", – сказал он в эфире радио Sputnik.

"Американцы намерены нас "давить" санкциями еще длительное время. И мы здесь должны уйти от иллюзий в отношении действий американцев", – отметил Гусев.

В июне США уже вводили против России санкции в связи с развитием ядерной программы КНДР. Под ограничения тогда попал гендиректор компании Ardis-bearings Игорь Мичурин, Независимая нефтегазовая компания Эдуарда Худайнатова и ее структура "ННК Приморнефтепродукт".