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В мире

"Неизбежные меры": Россия начала готовить ответ на санкции США

23:1822.08.2017
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве после работ по замене шпиля. Архивное фотоЗдание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве после работ по замене шпиля. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Россия начала прорабатывать ответ на расширение санкций США, говорится в заявлении замглавы МИД Сергея Рябкова на сайте ведомства.

Здание министерства финансов США в Вашингтоне
© AP Photo / J. David Ake
Мнение: включение россиян в санкционный список по КНДР – попытка давления

По его словам, Вашингтон "наступил на те же грабли", когда 22 августа принял решение расширить антироссийские санкционные списки "по северокорейскому сюжету". "Заданный еще администрацией Барака Обамы "тренд" на последовательный развал двусторонних отношений продолжен", — отметил Рябков.

По его мнению, на таком фоне рассуждения Вашингтона о желании улучшить отношения с Москвой звучат крайне неубедительно. Россия же, по словам дипломата, всегда выступала и будет выступать за урегулирование разногласий путем диалога.

"За последние годы Вашингтон "по идее" должен был бы усвоить, что для нас язык санкций неприемлем, решению реальных проблем подобные действия только мешают. Пока, однако, не похоже, что там пришли к пониманию столь очевидных истин", — подчеркнул Рябков.

По словам дипломата, в Москве не теряют надежды на то, что "голос разума рано или поздно возобладает" и в США осознают бесперспективность и пагубность раскручивания санкционной спирали.

Мужчина с флагом КНДР в Пхеньяне. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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США подали иск против компаний, подозреваемых в финансировании КНДР

"Тем временем приступаем к проработке неизбежных в этой ситуации ответных мер", — сообщается в заявлении Рябкова.

Минфин США во вторник опубликовал расширенные санкционные списки по КНДР. В них вошли четверо россиян: гендиректор "Гефеста"  Рубен Киракосян, Андрей Сербин, Михаил Писклин, а также исполнительный директор зарегистрированной в Сингапуре компании Velmur Management Ирина Хьюиш. Компания "Гефест" также попала под ограничения.

В список попали также несколько китайских компаний. В КНР решение США назвали ошибкой и призвали немедленно ее исправить.

Попытка давления

Член международного комитета Совфеда Игорь Морозов полагает, что ответ Москвы на новые санкции должен быть симметричным. Он выразил сожаление в связи с тем, что принятие односторонних мер стало в США правовой практикой.

Дом Народных собраний Китая. Архивное фото
© РИА Новости / Мария Чаплыгина
КНР считает ошибочным решение США о вводе санкций против китайских компаний

"С этим нельзя мириться, и когда США вводят ограничительные меры против России, наши дипломаты должны прорабатывать симметричный ответ", — уверен сенатор.

Директор Института стратегического планирования, доктор политических наук, профессор Александр Гусев считает, обвинения США "притянуты за уши".

"Расширение санкционного списка США в отношении российских граждан свидетельствует о том, что американцы пытаются давить на нашу страну. Теперь уже санкции, связанные с ядерной программой КНДР. Также отметим, что санкции против нашей страны, которые были расширены ранее в этом месяце, шли вкупе с ядерными программами Ирана и КНДР. Но, что называется, даже слепому видно, что все это "притянуто за уши", – сказал он в эфире радио Sputnik.

"Американцы намерены нас "давить" санкциями еще длительное время. И мы здесь должны уйти от иллюзий в отношении действий американцев", – отметил Гусев.

В июне США уже вводили против России санкции в связи с развитием ядерной программы КНДР. Под ограничения тогда попал гендиректор компании Ardis-bearings Игорь Мичурин, Независимая нефтегазовая компания Эдуарда Худайнатова  и ее структура "ННК Приморнефтепродукт".

Введение санкций против России и ответные шаги
© РИА Новости, Инфографика
Введение санкций против России и ответные шаги

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В мире
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7 пользователей оставили 7 комментариев
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Николай Николаев
Давно пора нам для пиндосов создать проблемы, типа "цветной революции" и пусть они разгребают то, что сами сеют по всему миру.
23:33
22.08.2017
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kerja1951
в Москве не теряют надежды на то, что "голос разума рано или поздно возобладает".Голос разума... У кого!? У тех, кто хочет ЛЮБЫМИ путями разрушить, развалить РФ? "Оставь надежду всяк, кто верит в это".
23:39
22.08.2017
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