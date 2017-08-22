Мнение: включение россиян в санкционный список по КНДР – попытка давления

Минфин США внес в санкционный список по КНДР четырех россиян. Профессор Александр Гусев в эфире радио Sputnik высказал мнение, что обвинения США в адрес России и российских граждан в связи с ядерной программой КНДР "притянуты за уши".

Минфин США внес в санкционный список по Северной Корее шесть человек, в том числе четырех россиян. Список, составленный департаментом по контролю за иностранными активами (OFAC), приведен на сайте ведомства.

В него вошли: Ирина Хьюиш, связанная с компанией Velmur management PTE LTD; Рубен Киракосян, связанный с компаниями Gefest-M и Korea Tangun trading corporation, Михаил Писклин и Андрей Сербин.

Под санкции попала зарегистрированная в Москве компания "Гефест-М" – ее обвиняют в связях с северокорейской торговой корпорацией "Тангун". В американском ведомстве уточняют, что "Гефест-М" и ее директор Рубен Киракосян "были вовлечены в покупку металлов" для московского офиса корпорации "Тангун".

Ограничения затронули еще пять компаний из Китая, две из Намибии и две из Сингапура.

В июне США уже вводили санкции против россиян в связи с развитием ядерной программы Пхеньяна. Под ограничения попал Игорь Мичурин, связанный с компанией Ardis-bearings. Санкции коснулись Независимой нефтегазовой компании Эдуарда Худайнатова и ее структуры "ННК Приморнефтепродукт", а также Ardis-bearings (ООО "Ардис-Подшипник", гендиректором и владельцем предприятия является Игорь Мичурин).

Директор Института стратегического планирования, доктор политических наук, профессор Александр Гусев в эфире радио Sputnik высказал мнение, что обвинения США в адрес России и российских граждан "притянуты за уши".

"Безусловно, расширение санкционного списка США в отношении российских граждан свидетельствует о том, что американцы пытаются давить на нашу страну. Теперь уже – санкции, связанные с ядерной программой КНДР. Также отметим, что санкции против нашей страны, которые были расширены ранее в этом месяце, шли вкупе с ядерными программами Ирана и КНДР. Но, что называется, даже слепому видно, что все это "притянуто за уши", – полагает Александр Гусев.

Он отметил, что Россия не имеет никакого отношения ни к ядерным программам КНДР, ни к предполагаемым ракетно-ядерным программам Ирана – и должностным лицам США это, несомненно, известно. Тем не менее, считает Александр Гусев, Соединенные Штаты намерены под надуманными предлогами продолжать санкционное давление на Россию.

"В обозримом будущем американцы не будут ослаблять, а тем более отменять санкции в отношении РФ. Поэтому сегодняшнее сообщение Минфина США об увеличении санкционного списка в отношении российских граждан еще на четырех человек свидетельствуют именно об этом: американцы намерены нас "давить" санкциями еще длительное время. И мы здесь должны уйти от иллюзий в отношении действий американцев", – считает Александр Гусев.

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