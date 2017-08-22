МИД призвал американских дипломатов не вводить россиян в заблуждение

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Российский МИД призвал американских дипломатов, которые объяснили приостановку выдачи неиммиграционных виз сокращением численности сотрудников в России, "не вводить общественность в заблуждение".

Ранее в США объявили о том, что выдача неиммиграционных виз на всей территории России будет приостановлена с 23 августа по 1 сентября. После возобновления выдачи виз получить их можно будет только в Москве. Консульства в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке приостановят выдачу виз до последующего уведомления. Кроме того, посольство не будет возвращать оплаченный консульский сбор россиянам, подавшим заявление на визу.

Американская сторона объяснила это тем, что число сотрудников американского дипломатического корпуса по предписанию Москвы должно сократиться до 455 человек — именно столько российских дипломатов работает на территории США.

Согласно заявлению российского МИД, Вашингтон в действительности намерен вызвать недовольство россиян новыми сложностями под предлогом нехватки персонала. В действительности же проблемы с выдачей виз связаны с неэффективностью работы американских диппредставительств, уверены в ведомстве.

МИД привел данные по количеству виз, выданных другими странами. Так, шестнадцать консульских сотрудников итальянского диппредставительства за прошлый год получили 478 тысяч запросов на выдачу визы от россиян. Пятеро их испанских коллег за тот же срок выдали гражданам России 877 тысяч виз, в то время как значительно больший штат консульств США — лишь порядка 186 тысяч. "Факты говорят сами за себя", — подытожили в российском дипломатическом ведомстве.

Москва ранее заявила, что возможные ответные меры будут обдуманы, но на американцах "срывать зло" не планируется. "Если кто-то надеялся, что в данном случае дурной пример будет заразительным, то он просчитался", — подчеркнул министр иностранных дел Сергей Лавров.

Сенатор Алексей Пушков также прокомментировал ситуацию, отметив, что меры, принятые США, выглядят как "мелкая месть". "Если решением приостановить выдачу виз гражданам России США хотели "наказать" Кремль, то это просчет", — написал он в Twitter.

Утром во вторник возле посольства США на Новинском бульваре в Москве появилась очередь россиян, обратившихся за американской визой. В самом американском диппредставительстве этот факт объяснили тем, что все собеседования для получения виз были назначены заранее. В течение часа после открытия посольства утренний ажиотаж спал.

По мнению экспертов, каких-либо серьезных последствий, кроме неудобств для простых граждан, для российско-американских отношений ожидать не приходится. "То, что сказал Лавров, говорит о том, что, действительно, наверное, мы не будем принимать зеркальные меры, иными словами, сокращать консульскую деятельность по выдаче виз", — заявил заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов МГУ им. М.В. Ломоносова Андрей Сидоров.

Подобной точки зрения придерживается и основатель маркетинговой группы, оказывающей консалтинговые услуги "Алехин и партнеры" Роман Алехин. "Для России никаких серьезных последствий действия США не повлекут, однако гражданам РФ, живущим в регионах, станет намного сложнее оформить документы", — отметил он.