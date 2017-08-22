На переговорах "нормандской четверки" тема безопасности станет ключевой

Переговоры о мире на Украине в 2017 году (319)

КИЕВ, 22 авг — РИА Новости. Телефонный разговор лидеров "нормандского формата" состоится через несколько часов, его ключевой темой станет безопасность, перед важными переговорами президент Украины пообщался со Специальной мониторинговой миссией (СММ) ОБСЕ в Донбассе, заявила представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу, первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко.

Президент Украины Петр Порошенко ранее заявил, что во вторник вечером состоится телефонный разговор в "нормандском формате" по урегулированию конфликта в Донбассе. Также он заявил, что намерен в разговоре лидеров стран "нормандской четверки" (РФ, Франция, Германия и Украина) поднять вопрос о введении перемирия в Донбассе накануне учебного года с 25 августа или 1 сентября.

Геращенко отметила, что Порошенко во вторник совершил внеплановую поездку в город Счастье Луганской области, где встретился с наблюдателями миссии СММ ОБСЕ, которые мониторят ситуацию с безопасностью в Станице Луганской.

"Там три дня назад был создан первый круглосуточный наблюдательный пункт. Президент хотел пообщаться с представителями ОБСЕ накануне телефонной конференции в "нормандском формате", чтобы услышать первые впечатления от круглосуточного мониторинга. Через несколько часов состоится телефонный разговор президентов и канцлера и ключевой темой будет безопасность", — написала Геращенко на своей странице в Facebook.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.