На переговорах "нормандской четверки" тема безопасности станет ключевой

КИЕВ, 22 авг — РИА Новости. Телефонный разговор лидеров "нормандского формата" состоится через несколько часов, его ключевой темой станет безопасность, перед важными переговорами президент Украины пообщался со Специальной мониторинговой миссией (СММ) ОБСЕ в Донбассе, заявила представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу, первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко.
Геращенко отметила, что Порошенко во вторник совершил внеплановую поездку в город Счастье Луганской области, где встретился с наблюдателями миссии СММ ОБСЕ, которые мониторят ситуацию с безопасностью в Станице Луганской.
"Там три дня назад был создан первый круглосуточный наблюдательный пункт. Президент хотел пообщаться с представителями ОБСЕ накануне телефонной конференции в "нормандском формате", чтобы услышать первые впечатления от круглосуточного мониторинга. Через несколько часов состоится телефонный разговор президентов и канцлера и ключевой темой будет безопасность", — написала Геращенко на своей странице в Facebook.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.