После терактов в Испании в больницах остаются 12 французов

ПАРИЖ, 22 авг — РИА Новости, Виктория Иванова. После терактов в Барселоне и Камбрильсе в больницах остаются 12 из 32 раненых французов, трое из них в тяжелом состоянии, заявила во вторник межминистерский уполномоченный по делам жертв и пострадавших в терактах Элизабет Пельзец (Elisabeth Pelsez).
"Группа неотложной помощи кризисного центра, в которую вошли также волонтеры Красного Креста, приняла к сегодняшнему дню около четырех тысяч звонков", — сказала чиновник.
Она отметила, что генконсульство Франции в Барселоне применило все необходимые меры, чтобы позаботиться о французских гражданах, осуществляя поддержку по телефону, а также открыв центр помощи семьям.
По информации правоохранителей, в группировку, которая стоит за терактами, входили 12 человек. Четверо из них арестованы, пять были уничтожены после теракта в Камбрильсе. Еще двое, в том числе главный организатор терактов имам Абдельбаки эс-Сати, погибли накануне нападений при взрыве в доме в Альканаре, где террористы готовили бомбы. Водитель фургона, наехавшего на толпу в Барселоне, 22-летний марокканец Юнес Абуякуб, был ликвидирован в ходе спецоперации в Субиратсе 21 августа.
*Террористическая организация, запрещенная в России