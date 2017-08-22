После терактов в Испании в больницах остаются 12 французов

ПАРИЖ, 22 авг — РИА Новости, Виктория Иванова. После терактов в Барселоне и Камбрильсе в больницах остаются 12 из 32 раненых французов, трое из них в тяжелом состоянии, заявила во вторник межминистерский уполномоченный по делам жертв и пострадавших в терактах Элизабет Пельзец (Elisabeth Pelsez).

"В результате терактов, произошедших в Барселоне и ее окрестностях 17 и 18 августа 2017 года, последние данные таковы: 32 французских гражданина пострадали, 12 из них все еще госпитализированы в Барселоне, трое из них — в тяжелом состоянии", — сказала Пельзец.

"Группа неотложной помощи кризисного центра, в которую вошли также волонтеры Красного Креста, приняла к сегодняшнему дню около четырех тысяч звонков", — сказала чиновник.

Она отметила, что генконсульство Франции в Барселоне применило все необходимые меры, чтобы позаботиться о французских гражданах, осуществляя поддержку по телефону, а также открыв центр помощи семьям.

Днем 17 августа автофургон въехал в толпу людей в районе пешеходной улицы Рамбла в Барселоне. Ответственность за теракт взяла террористическая группировка ИГ*. Позже в тот же день аналогичный инцидент произошел в Камбрильсе в 120 километрах от Барселоны. По официальным данным, в результате терактов в Испании погибли 15 человек, 130 пострадали.

По информации правоохранителей, в группировку, которая стоит за терактами, входили 12 человек. Четверо из них арестованы, пять были уничтожены после теракта в Камбрильсе. Еще двое, в том числе главный организатор терактов имам Абдельбаки эс-Сати, погибли накануне нападений при взрыве в доме в Альканаре, где террористы готовили бомбы. Водитель фургона, наехавшего на толпу в Барселоне, 22-летний марокканец Юнес Абуякуб, был ликвидирован в ходе спецоперации в Субиратсе 21 августа.

*Террористическая организация, запрещенная в России