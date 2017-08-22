Порошенко заявил, что представит в ООН идею введения миротворцев в Донбасс

КИЕВ, 22 авг — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в сентябре на Генассамблее ООН в Нью-Йорке предложит ввести в Донбасс миротворцев, сообщает телеканал "112 Украина".

"Идею введения миротворцев на Донбасс я собираюсь в следующем месяце презентовать на Генассамблее ООН", — сказал Порошенко, выступая в Северодонецке Луганской области.

Он напомнил, что ранее выдвигал эту идею в телефонном разговоре в "нормандском формате". Также украинский президент предложил вооружить специальную мониторинговую миссию ОБСЕ.

"Вопрос миротворческой миссии ООН и вооруженной миссии ОБСЕ продвигается достаточно тяжело, все упирается в нежелание России", — заявил Порошенко.

Ранее с подобным предложением выступал замглавы администрации президента Украины Константин Елисеев. По его словам, Киев считает правильным вернуться к идее миротворческой миссии ООН в связи с обострением ситуации в Донбассе. В самой организации заявили, что ООН не планирует такую миссию, а для принятия любых решений необходимо согласие всех сторон.

Глава МИД Сергей Лавров ранее напоминал, что минские соглашения по урегулированию украинского конфликта не содержат положения о вводе миротворцев ООН в Донбасс. Генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Заньер заявлял, что не полностью уверен в эффективности миссии ООН для разрешения конфликта.