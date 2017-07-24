В ООН заявили, что не планируют вводить миротворческий контингент в Донбасс

ВАШИНГТОН, 24 июл – РИА Новости. ООН не ведет приготовлений к вводу миротворческой миссии в Донбасс, для принятия любых решений необходимо согласие всех сторон, заявил в понедельник заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.

"Как вы знаете, мы поддерживаем усилия "нормандской четверки", трехсторонней контактной группы и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Мы внимательно следим за этими усилиями и сейчас не ведем других приготовлений", — сказал представитель организации на регулярном брифинге, отвечая на вопрос о том, ведет ли ООН "какие-либо приготовления" в связи с просьбой президента Украины о вводе миротворцев в район Донбасса.

"Конечно, мы пытаемся увидеть, на что согласятся обе стороны в контексте усилий различных групп, которые я перечислил. Если согласие о дальнейших шагах будет достигнуто, ООН согласна осуществлять позитивный вклад", — сказал представитель организации, отметив, что "предстоит увидеть, к чему мы придем".

Президент РФ Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Петр Порошенко в понедельник после трехмесячной паузы обсудили по телефону урегулирование в Донбассе и договорились о встрече внештатных советников глав государств "нормандского формата", которая должна состояться во второй половине августа.

В пресс-службе Кремля сообщили, что Путин подробно изложил российские подходы по всем ключевым положениям минских договоренностей. Пресс-служба украинского президента сообщила, что Порошенко настаивал на вводе в Донбасс миротворцев ООН.

В свою очередь Макрон назвал беседу с лидерами "нормандского формата" прямым диалогом ради конкретных действий. Украинские политологи назвали переговоры "нормандской четверки" по Донбассу провальными.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Один из форматов, в котором обсуждается урегулирование на Украине — "нормандский", с участием лидеров РФ, Франции, Германии и Украины.