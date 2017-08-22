В КНДР напомнили, что предлагали США заморозить ядерные испытания

МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. КНДР уже выступала с предложением к США о замораживании ядерных испытаний, однако Вашингтон в ответ развернул крупномасштабные военные учения на Корейском полуострове, заявил в интервью РИА Новости временный поверенный в делах КНДР в РФ Зин Чжон Хеп.

"Несколько лет назад мы уже выступали с таким предложением о введении моратория на ядерное испытание, если США прекратят крупномасштабные военные учения. Но тогда США ответили на наше предложение разворачиванием еще более крупномасштабных военных учений", — сказал он, отвечая на вопрос, как в Пхеньяне оценивают инициативу РФ и Китая о "двойном замораживании".

Россия и Китай разработали дорожную карту по решению проблем Корейского полуострова (план "двойного замораживания"). В частности, обе страны предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения учений в регионе.

Предполагается, что параллельно противостоящие стороны приступят к переговорам и утвердят общие принципы взаимоотношений, включающих неприменение силы и намерение прилагать усилия по денуклеаризации Корейского полуострова. Россия также предложила разработать дорожную карту постепенного восстановления доверия и создания условий для возобновления шестисторонних переговоров.

Эту инициативу уже поддержали некоторые страны, в частности — Германия. США, однако, по-прежнему заявляют, что рассматриваются все варианты решения северокорейской проблемы, в том числе — военный.

Ситуация на Корейском полуострове накалилась после обмена резкими заявлениями между КНДР и США. Северная Корея пообещала выпустить баллистические ракеты в район Гуама, где расположены американская авиабаза Андерсен и военно-морская база Апра-Харборн. Президент Трамп пообещал, что если что если лидер КНДР Ким Чен Ын "сделает что-то с Гуамом, с Северной Кореей произойдет такое событие, которого еще никто никогда не видывал".

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