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Интервью

Зин Чжон Хеп: КНДР завершила подготовку к удару по американскому Гуаму

Сюжет:
Обострение ситуации на Корейском полуострове (905)
16:3022.08.2017
(обновлено: 16:32 22.08.2017)
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© REUTERS / KCNAЛидер Северной Кореи Ким Чен Ын во время встречи с военными на одном из командных пунктов армии КНДРЛидер Северной Кореи Ким Чен Ын во время встречи с военными на одном из командных пунктов армии КНДР
© REUTERS / KCNA

В последнее время ситуация на Корейском полуострове серьезно обострилась: КНДР пообещала запустить баллистические ракеты в район острова Гуам, где расположены американские военные базы. Президент США Дональд Трамп в ответ пообещал, что в этом случае "с Северной Кореей произойдет такое событие, которого еще никто никогда не видывал". На фоне этого обмена резкими заявлениями временный поверенный в делах КНДР в Москве Зин Чжон Хеп рассказал в интервью РИА Новости о том, будет ли все-таки Пхеньян наносить удары по Гуаму, какова вероятность войны на Корейском полуострове и что в Северной Корее думают про начавшиеся военные учения США и Южной Кореи.

— Недавно вице-президент США потребовал от некоторых стран Латинской Америки разорвать дипотношения с КНДР. Как вы это оцениваете?

— Девятнадцатого августа 2017 года представитель МИД КНДР дал следующие ответы на вопрос корреспондента ЦТАК в связи с тем, что вице-президент США потребовал от некоторых стран Латинской Америки порвать дипломатические отношения с КНДР: "Недавно вице-президент США в ходе своего визита в Чили потребовал от Бразилии, Мексики, Чили и Перу разорвать дипломатические отношения с нашей страной. Это не первый случай, когда США принуждают страны, имеющие отношения дружбы и сотрудничества с нашей страной, к прекращению дипломатических и экономических отношений с КНДР.

Вашингтон. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Михалев
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Постпред США о защите от угрозы со стороны КНДР: диалог - одна из опций
США диктуют свои требования о полном прекращении всех отношений с нашей страной многим странам Азии, Африки, Латинской Америки и Европы. Такими насильственными действиями США разоблачают свой крайний эгоизм и наглость, пытаясь добиться своей выгоды путем приношения в жертву всего мира. Это также свидетельствует о том, что враждебная политика США в отношении КНДР достигла своего апогея.

© AP Photo / Ahn Young-joonПрезидент США Дональд Трамп и лидер Северной Кореи Ким Чен Унь на экране телевизора. Сеул, 10 августа 2017
© AP Photo / Ahn Young-joon
Президент США Дональд Трамп и лидер Северной Кореи Ким Чен Унь на экране телевизора. Сеул, 10 августа 2017

Давление США (направленные на то, чтобы) порвать все отношения является грубым вмешательством во внутренние дела независимых суверенных государств и вызывает осуждение и отпор, как открытый вызов международному праву и миропорядку. Если обходить молчанием и допускать подобные гангстерские санкции и давление США, совершаемые против КНДР, то это приведет к тому, что в результате все страны станут жертвами вмешательства США во внутренние дела.

Мы и впредь будем еще более укреплять и развивать отношения дружбы и сотрудничества с разными странами мира под идеалами самостоятельности, мира и дружбы. Невзирая ни на что, будут продолжаться наши справедливые и ответственные усилия, направленные на срыв шумихи противозаконных санкций и давления против КНДР, защиту достоинства и стратегического статуса страны, осуществления истинной справедливости в мировом масштабе".

— Как вы оцениваете перспективы развития дальнейшей ситуации на Корейском полуострове? Возможно ли начало полномасштабных боевых действий на Корейском полуострове с участием США?

— Как вам хорошо известно, сегодня на Корейском полуострове создалась очень взрывоопасная военно-политическая обстановка. Вся ответственность за такую взрывоопасную ситуацию лежит на США. После того как США оккупировали Южную Корею, они не только совершают враждебные акты против нас, но и в течение нескольких десятков лет угрожают ядерным ударом. Наверняка вам хорошо известно, какие воинственные слова прозвучали от американских политиков, в частности, от Трампа, в отношении нашей страны.

Флаг КНДР. Архивное фото
© Flickr / (stephan)
В КНДР пригрозили США и Южной Корее превентивным ударом в случае провокации
Можно только напомнить о тех крупномасштабных военных учениях США и Южной Кореи, которые начались вчера, — "Ыльчи — Фридом гардиан" (UFG). Они говорят о том, что учения являются ежегодными и носят оборонительный характер, но по сути они являются военными учениями, направленными на уничтожение нашей страны. Мы видим, что на этих учениях отрабатывается оперативный план, главной целью которого является ликвидация нашего высшего руководства, а также наших баллистических ракет. Все это показывает агрессивный характер этих учений.

Мы знаем, что когда горячие точки мира посещают американские военачальники, это уже пахнет порохом. Мы знаем, что недавно Южную Корею посетило много американских военачальников. Буквально 13 августа Южную Корею посетил начальник Объединенного комитета начальников штабов американских войск, а 20 августа — командующий Тихоокеанскими войсками, командующий Стратегическими войсками американских войск, а также начальник Ракетного управления США.

Учитывая этот факт и то, что в учениях задействовано огромное количество американских и южнокорейских войск, никто не может гарантировать, что эти учения в какую-то минуту не перерастут в настоящую войну. Наша армия и наш народ, которым руководит уважаемый товарищ Ким Чен Ын, наблюдают за этими враждебными актами врагов и в любую минуту готовы нанести превентивный удар, если будут провокации.

© AFP 2017 / Jung Yeon-JeТелеоператор снимает корейско-американские учения на полигоне "Родригес" в Пхочхоне, Южная Корея
© AFP 2017 / Jung Yeon-Je
Телеоператор снимает корейско-американские учения на полигоне "Родригес" в Пхочхоне, Южная Корея

Глава КНДР Ким Чен Ын. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Ким Чен Ын тайно посетил военную часть вблизи межкорейской границы
Как известно, 14 августа уважаемый товарищ Ким Чен Ын, посещая командование стратегических войск Корейской народной армии, отметил, что для того, чтобы разрядить ситуацию на Корейском полуострове и предотвратить опасные военные столкновения, Соединенные Штаты, которые собрали вокруг Корейского полуострова свои ядерные стратегические силы, должны сделать правильный выбор и своими действиями показать правильное решение. Они должны прекратить наглые провокации и одностороннее давление.

Таким образом, США должны принять разумное решение и разумно мыслить. От этого зависит, будет ли война на Корейском полуострове или нет.

— Россия и Китай предложили "дорожную карту" по урегулированию ситуации на Корейском полуострове. Готова ли КНДР заморозить свои ядерные и ракетные программы, если США и Южная Корея прекратят проводить совместные учения?

Россия и Китай. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Российские и китайские дипломаты обсудили ситуацию на Корейском полуострове

— Несколько лет назад мы уже выступали с таким предложением о введении моратория на ядерное испытание, если США прекратят крупномасштабные военные учения. Но тогда США ответили на наше предложение разворачиванием еще более крупномасштабных военных учений.

Как мы уже неоднократно заявляли, пока США не откажутся от провокационной политики и ядерных угроз в отношении нашей страны, мы ни в коем случае не поставим наши ракеты и ядерное оружие на стол переговоров.

— В каком случае и когда КНДР может ударить по Гуаму?

— Все это будет зависеть от того, будут ли США разумно мыслить, рассчитав пользу и потерю от своих действий. Как вы знаете, подготовка к удару по Гуаму у нас завершена. Все будет зависеть от того, будут ли США разумно вести себя. Если они не будут этого делать, то получат очередной позор на Корейском полуострове перед всем миром.

 

 

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