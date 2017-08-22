В КНДР заявили, что от действий США зависит, будет ли война

МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. США должны прекратить давление на КНДР, от этого зависит, будет ли война на Корейском полуострове, заявил в интервью РИА Новости временный поверенный в делах КНДР в РФ Зин Чжон Хеп.

"Четырнадцатого августа уважаемый товарищ Ким Чен Ын, посещая командование стратегических войск Корейской народной армии, отметил, что для того, чтобы разрядить ситуацию на Корейском полуострове и предотвратить опасные военные столкновения, Соединенные Штаты, которые собрали вокруг Корейского полуострова свои ядерные стратегические силы, должны сделать правильный выбор и своими действиями показать правильное решение. Они должны прекратить наглые провокации и одностороннее давление", — сказал он.

По словам северокорейского дипломата, "США должны принять разумное решение и разумно мыслить". "От этого зависит, будет ли война на Корейском полуострове или нет", — отметил он.

Ситуация на Корейском полуострове накалилась после обмена резкими заявлениями между КНДР и США. Северная Корея пообещала выпустить баллистические ракеты в район Гуама, где расположены американская авиабаза Андерсен и военно-морская база Апра-Харборн. Президент США Дональд Трамп пообещал, что если лидер КНДР Ким Чен Ын "сделает что-то" с Гуамом, то с Северной Кореей "произойдет такое событие, которого еще никто никогда не видывал".