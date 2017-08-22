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В мире

Эксперт: встреча Путина и Нетаньяху говорит о необходимости диалога

15:5622.08.2017
(обновлено: 16:22 22.08.2017)
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху (слева) во время встречи. Архивное фотоПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху (слева) во время встречи. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Решение о встрече президента России Владимира Путина с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Сочи свидетельствует об острой необходимости в контактах, заявила заведующая отделом изучения Израиля и еврейских общин Института востоковедения РАН Татьяна Карасова.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
© AFP 2017 / Stephane Mahe
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Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин 23 августа в Сочи проведет переговоры с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху. На встрече планируется обсуждение ситуации на Ближнем Востоке, сирийской проблематики, борьбы с терроризмом, палестино-израильского урегулирования, а также других тем региональной и глобальной повестки дня.

"Эта встреча – из серии ad hoc (лат. "по особому случаю" — ред.), то есть по внезапно возникшей необходимости. Внезапная необходимость в контактах в последнее время очень частая, однако, в 80-90% таких случаев вопрос решается по телефону. Раз все-таки два первых лица встречаются, значит, вопрос стоит настолько остро, что по телефону его не решишь", — заявила Карасова РИА Новости.

Сергей Лавров на молодежном форуме Территория смыслов. 11 августа 2017
© Фото : аккаунт "Территория смыслов" в сети Twitter
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По мнению Карасовой, на переговорах Путина и Нетаньяху "темы обсуждения, рассуждения и попытки принять какие-то решения будут лежать в русле того, что будет с Сирией, кто будет осуществлять контроль или управление переходным периодом".

"Сейчас самое главное – определить те силы, которые могут взять под контроль переходный процесс. Россия может взять под контроль? Мне кажется, да. Это очень непростая задача, это очень тяжкая ноша, но именно об этом, я думаю, и будут договариваться две стороны", — заявила она.

При этом, по мнению эксперта, сирийское урегулирование серьезно усложняется присутствием Ирана на территории страны, в особенности на юге в пограничных зонах между Сирией, Иорданией и Израилем.

"Иран не собирается уходить с территории Сирии при всех возможных вариантах урегулирования конфликта. Израиль угрожает, Израиль занимает позицию невозможности такого варианта. Россия не может убрать Иран, у нас фактический союз. Соединенные Штаты, очевидно, тоже не могут и не хотят убрать Иран, во всяком случае, пока ничего по этому поводу не сказали. И вот здесь завязывается такой очень сильный узел", — считает Карасова.

Ранее издание Haaretz со ссылкой на израильских чиновников и западных дипломатов сообщало, что Израиль, США и Россия в начале июля провели серию секретных переговоров, на которых обсуждалось перемирие на юге Сирии и создание зон деэскалации на сирийско-израильской и сирийско-иорданской границах. Встречи состоялись в иорданской столице Аммане, а также в одной и европейских столиц до того, как стало известно о соглашении России и США по Сирии. На переговорах израильская сторона выступала против соглашения по зонам деэскалации, заявив, что Москва и Вашингтон не обращают должного внимания на необходимость выведения иранских сил из Сирии.

© Фото : предоставлено канцелярией премьер-министра ИзраиляПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным
© Фото : предоставлено канцелярией премьер-министра Израиля
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным
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