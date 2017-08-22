В КНДР не исключают, что учения США и Южной Кореи могут перерасти в войну

МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Никто не может гарантировать, что учения США и Южной Кореи не перерастут в настоящую войну, заявил в интервью РИА Новости временный поверенный в делах КНДР в РФ Зин Чжон Хеп.

"Учитывая, что в учениях задействовано огромное количество американских и южнокорейских войск, никто не может гарантировать, что эти учения в какую-то минуту не перерастут в настоящую войну", — сказал он.

В понедельник США и Южная Корея начали совместные 10-дневные учения под кодовым названием Ulchi Freedom Guardian (UFG). В них принимают участие около 50 тысяч южнокорейских военнослужащих и 17,5 тысячи американских.

По официальным заявлениям, Ulchi Freedom Guardian — исключительно оборонительные учения с использованием компьютерного моделирования военных действий для "повышения боеготовности, защиты региональной безопасности и стабильности на Корейском полуострове".

Учения будут сосредоточены на "оптимизированной совместной стратегии сдерживания" КНДР на основе операционного плана объединенного командования США и Южной Кореи под кодовым номером 5105. Этот план предусматривает нанесение удара по объектам ядерной и ракетной программ КНДР.

Ситуация на Корейском полуострове накалилась после обмена резкими заявлениями между КНДР и США. Северная Корея пообещала выпустить баллистические ракеты в район Гуама, где расположены американская авиабаза Андерсен и военно-морская база Апра-Харборн. Президент Трамп пообещал, что если что если лидер КНДР Ким Чен Ын "сделает что-то с Гуамом, с Северной Кореей произойдет такое событие, которого еще никто никогда не видывал".