Число пострадавших при столкновении поездов в США превысило 40 человек

МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Число пострадавших при столкновении скоростного поезда со стоящим на железнодорожной станции в пригороде американского города Филадельфия пустым составом увеличилось до 42 человек, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя местного транспортного управления.

Инцидент произошел около 00.15 (7.15 мск) вторника в населенном пункте Аппер Дерби. По данным SEPTA, прибывший на станцию скоростной поезд въехал в пустой состав. Ранее сообщалось, что в поезде находились 33 человека.

Officials: 42 injured in suburban Philadelphia train crash https://t.co/RQ0m26YADm pic.twitter.com/jWyBBPCpSI — 8News WRIC Richmond (@8NEWS) 22 августа 2017 г.

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"Все 42 человека, находившиеся в движущемся поезде, были ранены. Предположительно, их жизни ничего не угрожает", — заявила представитель местного транспортного управления Southeastern Pennsylvania Transportation Authority (SEPTA) Хизер Рэдферн. По ее словам, власти начали расследование причин аварии.

По данным мэра Аппер Дерби Николаса Микоззи, четыре человека получили серьезные ранения, все пострадавшие доставлены в больницы.

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