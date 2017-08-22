Франция не обладала данными о группировке, причастной к терактам в Испании

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Глава МВД Франции Жерар Коллон сообщил в эфире телеканала BFMTV, что французские службы не обладали информацией о ячейке террористов, которая стоит за атаками в Испании.

"Они были исключительно испанскими", — отметил глава МВД. Также Коллон добавил, что Франция не имела информации об имаме, подозреваемом в организации терактов в Испании.

Кроме того, глава МВД подтвердил, что машина, разыскиваемая после терактов в Испании, была зафиксирована камерами в Парижском регионе.

В субботу сообщалось, что автомобиль Renault Kangoo, находившийся в розыске после терактов в Барселоне и Камбрильсе, обнаружен. Ранее испанские правоохранители оповестили своих французских коллег, что одна из машин, арендованных террористами, — белый Kangoo — могла пересечь границу с Францией.

Днем 17 августа автофургон въехал в толпу людей в районе пешеходной улицы Рамбла в Барселоне. Ответственность за теракт взяла террористическая группировка ИГ*. Позже в тот же день аналогичный инцидент произошел в Камбрильсе в 120 километрах от Барселоны. По официальным данным, в результате терактов в Испании погибли 15 человек, 130 пострадали.

По информации правоохранителей, в группировку, которая стоит за терактами, входили 12 человек. Четверо из них арестованы, пять были уничтожены после теракта в Камбрильсе. Еще двое, в том числе главный организатор терактов имам Абдельбаки эс-Сати, погибли накануне нападений при взрыве в доме в Альканаре, где террористы готовили бомбы. Водитель фургона, наехавшего на толпу в Барселоне, 22-летний марокканец Юнес Абуякуб, был ликвидирован в ходе спецоперации в Субиратсе 21 августа.

Испанские СМИ предполагают, что имам каталонского города Риполь марокканец Абдельбаки эс-Сати может быть главным организатором терактов. Власти Испании связались с прокуратурой Бельгии, чтобы получить информацию об имаме.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.