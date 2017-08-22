Франция не обладала данными о группировке, причастной к терактам в Испании

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Глава МВД Франции Жерар Коллон сообщил в эфире телеканала BFMTV, что французские службы не обладали информацией о ячейке террористов, которая стоит за атаками в Испании.
Кроме того, глава МВД подтвердил, что машина, разыскиваемая после терактов в Испании, была зафиксирована камерами в Парижском регионе.
В субботу сообщалось, что автомобиль Renault Kangoo, находившийся в розыске после терактов в Барселоне и Камбрильсе, обнаружен. Ранее испанские правоохранители оповестили своих французских коллег, что одна из машин, арендованных террористами, — белый Kangoo — могла пересечь границу с Францией.
По информации правоохранителей, в группировку, которая стоит за терактами, входили 12 человек. Четверо из них арестованы, пять были уничтожены после теракта в Камбрильсе. Еще двое, в том числе главный организатор терактов имам Абдельбаки эс-Сати, погибли накануне нападений при взрыве в доме в Альканаре, где террористы готовили бомбы. Водитель фургона, наехавшего на толпу в Барселоне, 22-летний марокканец Юнес Абуякуб, был ликвидирован в ходе спецоперации в Субиратсе 21 августа.
Испанские СМИ предполагают, что имам каталонского города Риполь марокканец Абдельбаки эс-Сати может быть главным организатором терактов. Власти Испании связались с прокуратурой Бельгии, чтобы получить информацию об имаме.
* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.