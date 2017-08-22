Легенда Запада
Как американский «супершпион по России» скрывал правду о деле Сергея Магнитского
Андрей Веселов

Неизвестные хакеры месяц назад  вскрыли электронную почту руководителя «русского отдела» Бюро по разведке и исследованиям Госдепартамента США Роберта Отто. Корреспондент РИА Новости нашел архив разведчика. Выяснилось, что Отто сомневался в американской официальной версии «дела Магнитского» и даже считал его «легендой». Но при этом негласно помогал американским журналистам освещать это дело и практику по «Закону Магнитского» (первым антироссийским санкциям после 1991 года) в «правильном ключе».

Роберта Отто считали ни много ни мало «лучшим разведчиком по России». «Вероятно, этот парень — лучший специалист разведки по России во всем правительстве США. Он больше кого бы то ни было знает, что там происходит», — приводит слова одного из сослуживцев Отто влиятельное американское издание Foreign Policy. Правда, «супершпион» для рабочей переписки использовал личный и никак не защищенный почтовый ящик на Gmail, который и вскрыл хакер, назвавший себя Джонни Уокером.

Что интересовало Госдепартамент в России

Отдельный интерес у Отто вызывало все, что было связано с так называемым «делом Магнитского» и «Законом Магнитского». Аудитор Сергей Магнитский был обвинен в неуплате налогов и в 2009 году скончался в СИЗО «Матросская тишина» от сердечной недостаточности. Его деловой партер, глава фонда Hermitage Capital Management Уильям Браудер, который также обвинялся в неуплате налогов в России и был заочно приговорен к девяти годам колонии, винил в смерти аудитора группу российских чиновников. Якобы Магнитский не уклонялся от уплаты налогов, а сам раскрыл мошенническую схему — за что и был убит. Во многом благодаря лоббистским усилиям Браудера в США и был принят «Закон Магнитского» — первые в новейшей истории санкции США против России.

Юрист инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Сергей Магнитский.
© Фото : Public Domain

Критики Браудера не раз отмечали, что обвиняя российские власти в гибели аудитора, он не предоставлял никаких конкретных доказательств, а лишь делал предположения. Более того, Браудера обвиняли в спекуляции на смерти Магнитского и личной корыстной заинтересованности. Те мошеннические схемы, в которых он обвинял других, Браудер мог использовать сам.

Так, с критикой Браудера выступил режиссер Андрей Некрасов, снявший фильм «Акт Магнитского. За кулисами». При этом Некрасова очень сложно заподозрить даже в малейших симпатиях к российским властям: ранее он снимал предельно критические по отношению к Кремлю фильмы.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Писатель и кинодокументалист Андрей Некрасов, британская актриса и правозащитница Ванесса Редгрейв, эмиссар чеченских сепаратистов Ахмед Закаев, депутат Палаты лордов британского парламента лорд Николас Реа, экс-офицер ФСБ РФ Александр Литвиненко на лужайке у здания британского парламента в Лондоне, 2004 год
© РИА Новости / Александр Смотров

Среди тех, с кем постоянно списывался Отто по вопросу о Магнитском, был Кайл Паркер — сотрудник комитета конгресса по иностранным делам. Паркер, в свою очередь, находится в постоянной переписке с Браудером и «перебрасывал» Отто все письма от финансиста.

Например, когда Браудер начал паниковать по поводу возможного показа фильма Некрасова в Европарламенте, он написал журналистам американского издания Politico: «У нас есть куча вещей, которые планируется сделать настоящим скандалом, и я бы хотел, чтобы Politico сообщила о том, что мы делаем».

После письмо оказывается у Паркера, а затем — у Отто. Так или иначе, показ фильма Некрасова был запрещен в Европарламенте.

Из переписки Роберта Отто. Обращение Уильяма Браудера в издание Politico по поводу публикации материала про фильм Андрея Некрасова. В итоге письмо оказывается в "русском отделе" разведки Госдепартамента США.

Пик интереса «русского отдела» к Магнитскому и Браудеру приходится на апрель 2016 года — момент запрета фильма Некрасова в парламенте ЕС.

А при чем здесь Дональд Трамп?

В какой-то момент Отто и Браудера начинает интересовать фигура адвоката Натальи Весельницкой. Той самой Весельницкой, которая позже встречалась с Дональдом Трампом-младшим. Весельницкая защищала в американском суде российского коммерсанта Дениса Кацыву, которого Браудер пытался обвинять в легализации незаконно полученных доходов как раз по "Закону Магнитского". Строго говоря, это была первая попытка применить закон на практике.

Адвокат Наталья Весельницкая во время интервью с корреспондентом РИА Новости
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Сама Весельницкая рассказывала РИА Новости, что Браудер организовал против нее грандиозную кампанию травли в американских СМИ, которую адвокат назвала «даже не цензурой, а геноцидом». Вероятно, финансист свою медиастратегию согласовывал с «русским отделом» разведки Госдепартамента. Как видно из переписки, Браудер докладывал обо всех инициативах Весельницкой по «делу Кацывы» Паркеру, а тот, по проверенной схеме, — самому Роберту Отто.

В какой-то момент к переписке подключился корреспондент «Радио Свобода» Карл Шрек, доложивший Браудеру о репортаже, который готовит о Весельницкой канал NBC. В свою очередь, журналист телеканала CNN Майкл Уэйс переслал финансисту свою переписку с адвокатом в Facebook, где она упрекает корреспондента в отсутствии объективности. Конечно, оба журналистских отчета моментально оказываются в «русском отделе». Там же оказывается и фото дома Весельницкой — за адвокатом следили.

Впрочем, по «делу Кацывы» американский суд Браудера не поддержал и снял с российского коммерсанта все обвинения. «Для Браудера это был настоящий удар, у него была истерика», — рассказывала РИА Новости Весельницкая.

С младшим же Трампом, пояснила Весельницкая, она обсуждала не выборы и политику, в чем ее потом обвиняли, а «Закон Магнитского» — в рамках защиты своего клиента. Но Трампа это не заинтересовало.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дональд Трамп-младший
© AP Photo / Carolyn Kaster

Отто очень скрупулезно отслеживал все, что касается Браудера. Так, он изучил архивную публикацию «Спецоперация "Магнитский» в газете Александра Проханова «Завтра» за 2011 год. В статье высказывается предположение, что Браудер давно знал сотрудницу российской налоговой службы Ольгу Степанову, которую после он обвинил в причастности к мошенническим схемам. «Завтра» задается вопросом, а не сам ли Браудер ее и «коррумпировал» в свое время? Отто считает этот вопрос «острым» и пишет одному из сотрудников Госдепа Натаниелю Рейнолдсу, чтобы тот узнал, был ли Браудер знаком со Степановой.

Из переписки Роберта Отто. Просьба выяснить, знал ли Уильям Браудер Ольгу Степанову из российской налоговой службы.
«Когда легенда становится фактом, напечатайте легенду»

Роберт Отто пишет письмо некому Джону П. Вильямсу, в котором рассуждает об обстоятельствах смерти Магнитского и своих отношениях с Браудером. Между Отто и Вильямсом определенно доверительные отношения. Характерная деталь: разведчик сообщает, что, когда сочиняет это письмо, он «попивает пиво».

Отто признается, что детали в истории Магнитского (в частности, его контакты с российскими налоговиками) являются «только спекуляцией», и опасается, что «мы все становимся частью PR-машины Браудера».

Завершает свое письмо Отто чрезвычайно изящно. «Здесь я просто процитирую слова из фильма "Человек, который застрелил Либерти Вэланса»: «Когда легенда становится фактом, напечатайте легенду (в оригинале цитата начинается со вступления «Это Запад, сэр». — Прим. ред.)», — пишет он Вильямсу.

Из переписки Роберта Отто. Начальник "русского отдела" Роберт Отто пьет пиво, называет "дело Магнитского" "легендой" и опасается "стать частью PR-машины Браудера".

В этом классическом американском вестерне 1962 года сенатор Рэйнс Стоддард хочет рассказать правду о давнем поединке и убийстве. Но его история совсем не вдохновляет американских репортеров. В итоге его убеждают: правда никому не нужна, если вместо нее существует красивая и всех устраивающая легенда. Такая легенда и становится самой настоящей «правдой». Бумаги сенатора рвут и выбрасывают в печку.

Фрагмент из фильма «Человек, который застрелил Либерти Вэланса». «Это Запад сэр, когда легенда становится фактом, напечатайте легенду», - говорит один из героев картины.

Таким образом, Отто открыто признает, что «Закон Магнитского» и санкции против России были приняты на основе легенды, которую сочинил Браудер. В ответ Вильямс пишет, что Отто «вероятно, прав насчет PR-машины Браудера».

Из переписки Роберта Отто. Джон П. Вильямс, с которым переписывается Роберт Отто, соглашается с опасностью стать участникам PR-машины Браудера.

Далее в переписке разведчик ругает фильм Андрея Некрасова и делает еще более смелое заявление: он сам, в том случае если такая задача ему была бы поставлена, смог бы «дискредитировать "официальную" версию "дела Магнитского" куда лучше». А после Отто хвастается, что в 2013 году помог журналисту Кевину Ротроку сделать материал «Пропаганда и тайна в деле Браудера — Магнитского»

Из переписки Роберта Отто. Письмо, в котором Роберт Отто рассказывает, что помог журналисту Кевину Ротроку из "Эха Рунета" сделать материал про "дело Магнитского".

На тот момент Роткок — главный редактор проекта «Эхо Рунета» на международной интернет-площадке Global Voices. Сегодня Ротрок — редактор международной версии рижского издания Meduza.

 

 

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