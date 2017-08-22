Критики Браудера не раз отмечали, что обвиняя российские власти в гибели аудитора, он не предоставлял никаких конкретных доказательств, а лишь делал предположения. Более того, Браудера обвиняли в спекуляции на смерти Магнитского и личной корыстной заинтересованности. Те мошеннические схемы, в которых он обвинял других, Браудер мог использовать сам.

Так, с критикой Браудера выступил режиссер Андрей Некрасов, снявший фильм «Акт Магнитского. За кулисами». При этом Некрасова очень сложно заподозрить даже в малейших симпатиях к российским властям: ранее он снимал предельно критические по отношению к Кремлю фильмы.