Супруга главы МИД ФРГ получает угрозы после жесткой критики Эрдогана

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Супруга министра иностранных дел Германии Зигмара Габриэля получает угрозы, связанные с жесткими заявлениями президента Турции Тайипа Эрдогана в адрес главы немецкого внешнеполитического ведомства, пишет газета газета Rheinpfalz.

Как сообщает издание, минувшей ночью неизвестные оставили на автоответчике в стоматологической клинике, где работает жена Габриэля, сообщения с угрозами.

"То, как Эрдоган это делает (критикует политика — ред.), очевидно, мотивирует некоторых к попыткам преследовать и притеснять мою жену", — приводит слова министра газета Welt.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган в резкой форме раскритиковал министра иностранных дел ФРГ Зигмара Габриэля после того, как тот обвинил Эрдогана в "грубом вмешательстве" в предвыборную кампанию в стране. "Он не знает никаких границ! Кто ты такой, чтобы разговаривать с президентом Турции? Знай свое место", — сказал глава Турции.

Отношения ЕС и Турции ухудшились после вооруженной попытки переворота в стране — Евросоюз раскритиковал последовавшую реакцию турецких властей, массовые аресты и другие меры Анкары и приостановил подготовку к открытию новых глав переговорного досье о вступлении Турции в Евросоюз.

Особенно обострились отношения Турции с Австрией, которая настаивает на прекращении переговоров о вступлении страны в организацию, и с Германией, заявившей о пересмотре экономической политики в отношении Анкары, кредитных и инвестиционных программ из-за ареста правозащитников в Турции.