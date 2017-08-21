Суд в Таджикистане оштрафовал россиянку на $560 за контрабанду монеты

ДУШАНБЕ, 21 авг — РИА Новости. Суд в Таджикистане назначил гражданке РФ Татьяне Хужине штраф в 5 тысяч сомони (около 560 долларов) за контрабанду двухкопеечной медной монеты 1823 года, передает корреспондент РИА Новости.

Россиянке грозило от пяти до восьми лет лишения свободы.

Гражданка РФ Хужина, направлявшаяся в Россию с шестилетней дочерью, была задержана при досмотре в международном аэропорту Душанбе 18 июня. Женщину обвиняют в контрабанде: по данным следственных органов, она провозила монету достоинством две копейки времен царской России (1823 года), которая лежала у нее в кошельке. Следствие считает, что монета имеет историко-культурную ценность.

Как заявляли ранее в МИД РФ, в Москве рассчитывают, что суд Таджикистана будет снисходителен к россиянке.