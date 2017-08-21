Консульство в Анталье выясняет, есть ли россияне среди пострадавших в ДТП

МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Российское консульство в Анталье (Турция) проверяет, есть ли граждане РФ среди пострадавших в ДТП на трассе Анталья-Кемер, сообщили РИА Новости в консульстве.

Antalya'da tur otobüsü devrildi… Yaralılar var

Antalya-Kemer karayolundaki Orhan Büyükalp Tüneli çıkışında, için… https://t.co/OjB0a3mqaD — 🔴 Haber Portalım 🔴 (@Habertaze) 21 августа 2017 г.

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Ранее турецкое агентство Anadolu сообщило, что автобус с иностранными туристами, который направлялся в город Белек, перевернулся на трассе Анталья-Кемер на выезде из туннеля. Причиной ДТП стал сильный ливень. По данным агентства, пострадали шесть человек, из них двое детей. Раненые доставлены в местные больницы.

"Выясняем причины и все обстоятельства, вся информация будет позже", — сообщил РИА Новости представитель консульства.

Antalya-Kemer karayolundaki Orhan Büyükalp Tüneli çıkışında tur otobüsü devrildi: 6 yaralıhttps://t.co/VXh9daLNXk pic.twitter.com/Eio4xBip4R — Yeni Şafak (@yenisafak) 21 августа 2017 г.

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