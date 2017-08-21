На трассе Анталья — Кемер перевернулся туристический автобус

МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Туристический автобус с 26 пассажирами перевернулся на трассе между турецкими городами Анталья и Кемер, ранены не менее шести человек, сообщает агентство Anadolu.

Автобус с местными и иностранными туристами направлялся в город Белек. Транспортное средство перевернулось на выезде из туннеля.

Antalya-Kemer karayolundaki Orhan Büyükalp Tüneli çıkışında tur otobüsü devrildi: 6 yaralıhttps://t.co/VXh9daLNXk pic.twitter.com/Eio4xBip4R — Yeni Şafak (@yenisafak) 21 августа 2017 г.

"Из-за ливня автобус повело в сторону, я потерял контроль", — цитирует агентство водителя.

По данным агентства, пострадали шесть человек, в том числе двое детей. Всех их доставили в местные больницы.

Antalya'da tur otobüsü devrildi… Yaralılar var

Antalya-Kemer karayolundaki Orhan Büyükalp Tüneli çıkışında, için… https://t.co/OjB0a3mqaD — 🔴 Haber Portalım 🔴 (@Habertaze) 21 августа 2017 г.

​В Ростуризме и консульстве в Анталье выясняют, есть ли среди пострадавших россияне.