В Казахстане хотят запретить одежду деструктивных идеологических течений

АЛМА-АТА, 21 авг – РИА Новости, Михаил Егорин. Проект поправок в законодательство о религии, которыми, в частности, предлагается ввести запрет на ношение предметов одежды деструктивных идеологических течений, обсуждается в Казахстане, сообщила в понедельник пресс-служба министерства по делам религий и гражданского общества.

Проект закона размещен на официальном сайте министерства по делам религий и гражданского общества, а также портале "Электронного правительства". Заседание, посвященное обсуждению законопроекта, прошло в министерстве с участием руководства Духовного управления мусульман Казахстана, имамов, ученых-религиоведов.

"Законопроект вводит запрет на ношение предметов одежды деструктивных идеологических течений, распространение и рекламирование их вероучения в СМИ, усилит ответственность за незаконное вовлечение несовершеннолетних в религиозную деятельность", — говорится в сообщении со ссылкой на руководителя управления религиоведческой экспертизы комитета по делам религий Балгабека Мырзаева, рассказавшего об основных нововведениях, содержащихся в документе.

По его словам, проект закона предлагает нормы, которые позволят регулировать получение духовного образования за рубежом, участие госслужащих в религиозной деятельности, а также ввести запрет на ношение предметов одежды, препятствующих распознаванию лица в общественных местах, и заключение брака по религиозным обрядам.

В свою очередь участвовавший в заседании вице-министр Берик Арын подчеркнул, что законодательство о религиозной деятельности и религиозных объединениях должно устанавливать правовые нормы, которые, с одной стороны, гарантируют и защищают права граждан, а с другой — минимизируют возможности использования религии в экстремистских и иных деструктивных целях.

"В своих выступлениях участники отметили важность и своевременность подготовленных поправок в законодательные акты по вопросам религиозной деятельности, которые должны послужить основой для укрепления светских принципов государства, формирования общегосударственной системы по противодействию распространению идеологии религиозного экстремизма", — говорится в пресс-релизе министерства.