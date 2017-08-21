На границе Таджикистана и Афганистана уничтожили двух наркоторговцев

ДУШАНБЕ, 21 авг – РИА Новости, Лидия Исамова. Два наркоконтрабандиста ликвидированы, один задержан, изъяты 114 килограммов наркотиков в ходе совместной спецоперации, проведенной сотрудниками МВД, Госкомитета нацбезопасности и погранвойск на юге Таджикистана, сообщил РИА Новости пресс-секретарь МВД Умарджон Эмомали.

"В ночь на воскресенье недалеко от погранпоста Панджоб района Хамадони на таджикско-афганской границе силовики пресекли попытку контрабанды наркотиков. Между представителями силовых структур Таджикистана и контрабандистами, гражданами Афганистана произошла перестрелка", — сказал он.

По его словам, в ходе боестолкновения были ликвидированы два контрабандиста, другие разыскиваются.

"Задержан предполагаемый подельник афганских наркоконтрабандистов, гражданин Таджикистана, житель района Хамадони, ранее судимый 35-летний Алишер Ниезов", — сообщил пресс-секретарь МВД.

Он отметил, что в ходе спецоперации были изъяты 114 килограммов наркотиков, в том числе 83 килограмма гашиша, 21,2 килограмма опиума и 9 килограммов каннабиса. По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.