ЛНР сообщила об артобстреле со стороны силовиков

Ситуация в ДНР и ЛНР. Август 2017 (140)

ЛУГАНСК, 21 авг — РИА Новости. Украинские силовики, используя артиллерию, попытались спровоцировать подразделения Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики на ответный огонь, сообщил РИА Новости официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

"Сегодня в 17.30 в районе населенного пункта Калиново-Борщеватое Вооруженные силы Украины предприняли очередную попытку спровоцировать нас на ведение ответного огня", — сообщил Марочко.

По его словам, обстрелы велись с использованием артиллерии калибра 122-мм, минометов калибра 120 и 82 миллиметров.

"Такое поведение противника мы связываем с приближающимся Днем независимости Украины, на котором командование АТО жаждет сообщить о победах на фронте", — заявил спикер.

Марочко подчеркнул, что "провокации Украины, направленные на разжигание конфликта и нарушение минских договоренностей", не получат ответа со стороны ЛНР.