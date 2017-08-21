ЛНР сообщила об артобстреле со стороны силовиков

ЛУГАНСК, 21 авг — РИА Новости. Украинские силовики, используя артиллерию, попытались спровоцировать подразделения Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики на ответный огонь, сообщил РИА Новости официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
По его словам, обстрелы велись с использованием артиллерии калибра 122-мм, минометов калибра 120 и 82 миллиметров.
"Такое поведение противника мы связываем с приближающимся Днем независимости Украины, на котором командование АТО жаждет сообщить о победах на фронте", — заявил спикер.
Марочко подчеркнул, что "провокации Украины, направленные на разжигание конфликта и нарушение минских договоренностей", не получат ответа со стороны ЛНР.