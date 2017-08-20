Силовики использовали зажигательные боеприпасы при обстреле поселка в ЛНР

Луганск во время обстрела. Архивное фото

Луганск во время обстрела. Архивное фото

ЛУГАНСК, 20 авг — РИА Новости. Украинские силовики использовали зажигательные боеприпасы при обстреле поселка Калиново, в котором загорелись два жилых дома, сообщил журналистам официальный представитель народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Ранее в ЛНР заявили, что украинские силовики открыли огонь по поселку Калиново, в результате чего загорелись несколько домов.

"Сегодня вооруженные силы Украины вновь обстреляли населенные пункты ЛНР. Зная то, что нашим бойцам запрещено вести ответный огонь и реагировать на провокации, ВСУ специально применяют зажигательные боеприпасы, обстреливая населенные пункты, тем самым сжигая дома мирных граждан", — сказал Марочко.

По данным представителя ЛНР, пожар, уничтоживший два дома, распространился на площади более 20 гектаров. На данный момент, по словам спикера, пожар удалось потушить силами МЧС и народной милиции.

"Здесь нет наших военнослужащих, это дачный кооператив, который находится возле населенного пункта Калиново, и все абсолютно граждане, которые здесь проживают, – мирные", — добавил представитель оборонного ведомства республики.