Посол России в Марокко разъяснил сообщения о помиловании террористов

МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Король Марокко Мухаммед VI помиловал около 415 осужденных за различные виды преступлений, из них за терроризм – немногим более десяти, сообщил РИА Новости посол России в Марокко Валерий Воробьев.

"Речь идет о том, что сегодня в Марокко отмечается праздник "Годовщина Революции короля и народа". В этот день король каждый год объявляет о помиловании заключенных, осужденных за различные виды преступлений", — сказал посол.

По его словам, "в этот раз помилованы около 415 человек, из них осужденных за терроризм – 13-14 человек". "Речь идет не о том, что они будут отпущены на свободу, а речь идет о сокращении или изменении сроков всем этим осужденным", — добавил Воробьев.

Ранее агентство Синьхуа со ссылкой на марокканское министерство юстиции сообщило, что король Марокко помиловал более 400 осужденных за терроризм.

"Эта информация не соответствует действительности", — заявил российский дипломат.