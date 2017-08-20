Король Марокко помиловал более 400 осужденных за терроризм

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Король Марокко Мухаммед VI помиловал более 400 человек, осужденных за террористические действия, передает агентство Синьхуа со ссылкой на марокканское министерство юстиции.

Сообщение о помиловании поступило накануне 64-й годовщины дня революции в Марокко. Осужденные "официально выразили свою приверженность непреложным ценностям нации и национальным институтам, заявили о своем отказе от экстремизма и терроризма, а также показали хорошее поведение в тюрьме", говорится в сообщении министерства.

В конце июля король помиловал почти 1200 человек, помещенных под арест за участие в протестах на севере страны.