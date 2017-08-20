КИЕВ, 20 авг — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко похвалился модернизированным на киевском заводе танком Т-72А, при модернизации которого был учтен опыт военных в Донбассе.

"Боевой танк Т-72А стал еще более защищенным и эффективным. При модернизации госпредприятие "Киевский бронетанковый завод" максимально учло опыт украинских военных в зоне АТО. Также благодаря изменениям в госбюджет на 2017 год на вооружение в украинскую армию поступят танки "Оплот". Украинская армия становится сильнее с каждым днем", — написал президент в воскресенье в Facebook

К записи президента прикреплено видео с модернизированным танком.

На днях украинский госконцерн "Укроборонпром" сообщал, что "Киевский бронетанковый завод", входящий в концерн, разработал новую модернизацию основного боевого танка Т-72АС. Специалисты завода установили динамическую защиту нового поколения — "Нож", который уже используется на танках "Булат" и "Оплот", это снижает эффективность средств уничтожения танков.