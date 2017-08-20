Парламент Ирана не одобрил кандидатуру министра энергетики

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Иранские парламентарии одобрили все выдвинутые президентом Хасаном Роухани кандидатуры на посты в новом составе правительства страны за исключением главы министерства энергетики, сообщает телеканал Press TV.

Хабиболла Битараф, выдвинутый на должность министра энергетики, не смог заручиться поддержкой законодателей.

Свои посты в новом кабинете сохранили министр нефти Бижан Зангане и глава МИД Мохаммад Джавад Зариф. На пост главы министерства обороны был утвержден Амир Хатами, ранее занимавший должность заместителя министра.

Выборы президента прошли в Иране 19 мая. Власти объявили, что действующий президент страны Хасан Роухани переизбран на второй срок, получив 57% голосов на выборах. Его главный соперник — экс-генпрокурор Ибрахим Раиси набрал порядка 38% голосов избирателей.