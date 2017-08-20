Подозреваемая в избиении девушки супруга главы Зимбабве вернулась из ЮАР

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Президент Зимбабве Роберт Мугабе и его супруга Грейс, которую в ЮАР подозревают в избиении девушки, вернулись в столицу Зимбабве Хараре, сообщает телеканал ZBC TV.

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источник в службе безопасности сообщало, что ЮАР предоставила дипломатический иммунитет Грейс Мугабе на фоне дела об избиении 20-летней модели, что позволит ей вернуться в Зимбабве и избежать судебного преследования.

"Президент Мугабе в сопровождении первой леди Грейс Мугабе, министра финансов и экономического развития Патрика Чинамаса (Patrick Chinamasa) и главы министерства иностранных дел Симбараше Мумбенгегви (Simbarashe Mumbengegwi) прибыл на борту самолета Air Zimbabwe рано утром сегодня", — сообщает телеканал.

Власти ЮАР завели дело об избиении в отношении Грейс Мугабе, которая, со слов потерпевшей, избила ее удлинителем в отеле Йоханнесбурга, где девушка находилась в компании сыновей первой леди Зимбабве.

Президент Зимбабве 93-летний Роберт Мугабе является старейшим в мире действующим руководителем государства. В первый раз президентом он стал в 1987 году, однако фактически к власти пришел еще раньше, сразу после обретения страной независимости — с 1980 года Мугабе был премьер-министром.