Трамп рассчитывает на "излечение" США после масштабных протестов

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп поддержал противников правых взглядов в Бостоне, заявив, что страна "излечится" после массовых протестов.

"Наша страна была расколота на протяжении десятилетий. Иногда нужен протест, чтобы излечиться. И мы излечимся и станем сильнее, чем когда-либо", — написал Трамп в своем микроблоге в Twitter.

Он также добавил, что "хочет аплодировать митингующим против фанатизма и ненависти в Бостоне ".

Накануне в Бостоне (штат Массачусетс) прошли митинги сторонников правых взглядов и их оппонентов. Число участников акций достигло нескольких тысяч, в ходе манифестаций были задержаны 27 человек. Как отметили полицейские, никто не пострадал.

Акции в Бостоне состоялись через неделю после событий в Шарлоттсвилле (штат Вирджиния). Тогда ультраправые вышли на улицы в знак протеста против переноса памятника генералу армии Конфедератов Роберту Эдварду Ли. Вскоре между сторонниками правых и левых взглядов начались столкновения. В результате беспорядков один человек погиб, еще 34 пострадали.

После митингов в Шарлоттсвилле Трамп заявил, что осуждает насилие "с обеих сторон". Президент высказался против сноса памятников и обвинил СМИ в попытках переписать историю. Трамп отметил, что под теми же предлогами, что и в случае с памятниками южанам, можно сносить памятники и Джорджу Вашингтону и Томасу Джефферсону.