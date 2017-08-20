В Великобритании обнаружили редкую золотую подвеску VI века

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Коллекционер-любитель из Великобритании обнаружил в восточной Англии редкую золотую подвеску VI века с изображением византийского императора Юстиниана, передает телеканал Би-би-си.

Находка была сделана британцем по фамилии Прат, который исследовал местность в графстве Норфолк при помощи металлоискателя. Предполагается, что золотая подвеска была сделана во Франции.

"Сначала показалось, что это золотая горловина флакона, однако когда я присмотрелся, то понял, что это что-то более значительное. Я понял, что это золотая подвеска… Она очень редкая. На территории Великобритании таких (подвесок) находят очень мало", — цитирует телеканал Прата.

Специалист по археологическим находкам Адриан Марсден также подтвердил, что найденная подвеска представляет собой редкий экземпляр древних украшений и сделана из золота высокой пробы.

По данным телеканала, находка будет направлена в Британский музей для оценки.

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