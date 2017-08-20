"Знай свое место": Эрдоган раскритиковал главу МИД Германии

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган в грубой форме ответил на обвинения министра иностранных дел Германии Зигмара Габриэля, который обвинил Анкару в "грубом вмешательстве" в предвыборную кампанию ФРГ.

Призывы Эрдогана

Ранее на этой неделе турецкое издание Hurriyet Daily News сообщило, что Эрдоган призвал выходцев из Турции, проживающих на территории Германии, не голосовать на предстоящих выборах в немецкий бундестаг за канцлера ФРГ и главу партийного альянса ХДС/ХСС Ангелу Меркель и Мартина Шульца, который возглавляет Социал-демократическую партию. Как отметил турецкий лидер, "ХДС и СДПГ являются врагами Турции". Эрдоган призвал голосовать за те партии, которые не имеют "враждебного отношения к Анкаре".

Реагируя на заявления турецкого лидера, министр иностранных дел Зигмар Габриэль заявил, что призывы Эрдогана являются "грубым вмешательством в предвыборную кампанию" Германии. Немецкий дипломат, в свою очередь, призвал выходцев из Турции в ФРГ принять активное участие в выборах в бундестаг и проголосовать за демократическую партию.

"Знай свое место"

Турецкий президент, комментируя обвинения министра иностранных дел о "вмешательстве", в грубой форме раскритиковал Зигмара Габриэля.

"Он не знает никаких границ! Кто ты такой, чтобы разговаривать с президентом Турции? Знай свое место. Он пытается преподать нам урок… Как давно ты в политике? Сколько тебе лет?" — заявил президент, выступление которого транслировало турецкое телевидение.

Выборы в немецкий бундестаг состоятся 24 сентября. Как свидетельствуют последние данные, партийный альянс ХДС/ХСС является явным фаворитам, 34% респондентов готовы проголосовать за них, на втором месте с 24% голосов опрошенных идут Социал-демократы. Свободные демократы, "Альтернатива для Германии" и "зеленые" получили по 8% голосов респондентов, "Левые" — 9%.

Обострение отношений

В последнее время в отношениях между Берлином и Анкарой наметилось обострение, связанное с целым рядом фактором. Как подчеркивают многие эксперты, началом ухудшение двусторонних отношений можно считать признание Германией геноцида армян. Именно с этого момента стороны перешли к "обмену любезностями". Так, например, турецкая сторона не разрешила парламентариям из ФРГ посетить военных бундесвара на базе в Турции.

Берлин, в свою очередь, запретил въезд турецким политикам в Германию для выступления перед диаспорой перед конституционной реформой. Кроме того, Германия также не позволила Эрдогану выступить перед выходцами из Турции, назвав такое мероприятие "неуместным". Турецкий лидер назвал действия Берлина "самоубийством".

Кроме того, Германия критикует турецкие власти за незаконные аресты граждан ФРГ. Так, в Стамбуле арестовали немецкого журналиста турецкого происхождения Дениза Юджеля, которого заподозрили в "участии в террористической организации, неправомерном использовании данных, пропаганде терроризма". Берлин потребовал немедленного освобождения журналиста, однако Анкара отказалась выполнять это.

Германия также критикует Турцию за заявления о возможности восстановления смертной казни. Как отметил глава МИД ФРГ, такое положение дел ведет к "концу прежних отношений между Европой и Турцией".