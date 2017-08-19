В Госдуме рассказали о рисках поставок американских ракет в Румынию

МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Поставка Румынии ракетно-артиллерийских систем и соответствующего оборудования дестабилизирует обстановку в регионе и провоцирует Россию привести свои подразделения к готовности к возможному нападению, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

Ранее Госдепартамент США одобрил возможную сделку по поставке Румынии ракетно-артиллерийских систем и соответствующего оборудования на общую сумму 1,25 миллиарда долларов.

"Сосредоточение, усиление вооружения в странах Восточной Европы, конечно же, усложняют обстановку и дестабилизируют, безусловно, еще раз усиливают напряженность в этом регионе. Поэтому это, конечно, не идёт во благо", — заявил Швыткин РИА Новости.

При этом депутат выразил сожаления в связи с действиями США и союзников.

"В отношении кого Румыния собирается воевать, сейчас трудно сказать, но мы понимаем, что там еще находится недалеко Приднестровье, где находится контингент наших миротворческих сил… поэтому вызывает только сожаление этот факт. И конечно, еще раз провоцирует для того, чтобы наша страна еще больше усилила и свой контингент и свое вооружение на этом участке", — сказал парламентарий.