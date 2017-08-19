В перестрелках во Флориде один полицейский погиб и трое ранены

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Один полицейский погиб, еще трое ранены в двух перестрелках в американском штате Флорида, соболезнования родственникам погибших выразил президент США Дональд Трамп, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на полицию.

По данным агентства, один человек погиб и один тяжело ранен в результате стрельбы во время полицейского рейда в городе Киссимми. Трое подозреваемых задержаны. Двое других полицейских были ранены во время вызова в дом, где была слышна стрельба, в городе Джексонвилл на севере Флориды.

Соболезнования погибшим и пострадавшим выразили Дональд Трамп и губернатор Флориды Рик Скотт.

"Мои мысли и молитвы с полицией Киссимми и их близкими. Мы с вами!" — написал Трамп в Twitter.

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