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Суд отказал американке в прекращении дела против режиссера Полански

03:0219.08.2017
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© РИА Новости / Игорь МихалевПерейти в фотобанкКинорежиссер Роман Полански. Архивное фотоКинорежиссер Роман Полански. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Михалев
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ВАШИНГТОН, 19 авг – РИА Новости. Судья в Калифорнии отказал американке Саманте Геймер в прекращении дела об изнасиловании режиссером Романом Полански 40 лет назад, следует из опубликованного американскими СМИ судебного решения.

Женщина по имени Робин, выдвинувшая новые обвинения в изнасиловании режиссеру Роману Полански. 15 августа 2017
© AFP 2017 / Frederic J. Brown
В США еще одна женщина обвинила Полански в изнасиловании

Ранее в июне текущего года американка Саманта Геймер попросила суд в Лос-Анджелесе закрыть дело в отношении режиссера, изнасиловавшего ее в 1977 году, признавшись, что судебный процесс слишком сильно травмировал ее. Она попросила судью либо прекратить дело, или приговорить режиссера к шесть неделям, которые он уже отбыл в 1978 году.

Сообщалось, что судья на процессе Скотт Гордон, ранее отклонявший аналогичные запросы со стороны Полански, заявил, что рассмотрит запрос жертвы преступления. Однако по итогам двух месяцев судья вновь отказал в прекращении дела, мотивируя это тем, что "едва ли это будет в лучших интересах жертвы".

"Заявление жертвы по этому вопросу является веским свидетельством действительного и очень реального влияния сексуального насилия на пострадавшего от него. В этом случае мисс Геймер, когда ей было 13 лет, была жертвой серьезного преступления со стороны обвиняемого. Ее заявление – яркое свидетельство продолжительной травмы, которую наносят ее жизни такие преступления, и то, что подзащитный отказывается повиноваться решению суда и появиться для вынесения приговора", — говорится в письменном решении судьи, которое публикует Hollywood Reporter.

Полански обвиняется в изнасиловании 13-летней Геймер, которое произошло в 1977 году в доме знаменитого голливудского актера Джека Николсона. Кинорежиссер признал свою вину, однако, опасаясь, что суд отменит его сделку со следствием, бежал во Францию и все это время числится в розыске американского правосудия.

Ранее юридическая команда Полански обратилась в суд в США с ходатайством об урегулировании дела об изнасиловании. Адвокат заявил, что 83-летний Полански, имеющий польское и французское гражданство, планирует вернуться в США, чтобы посетить могилу своей жены Шарон Тейт, убитой в 1969 году бандой Чарльза Мэнсона. При этом режиссеру необходимы гарантии, что он не окажется в тюрьме по обвинению в изнасиловании.

Кинорежиссер Роман Полански. Архивное фото
© РИА Новости / Юрий Чичков
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Суд в Польше отклонил кассационную жалобу на отказ в выдаче США Полански

Судья высшего суда Лос-Анджелеса Скотт Гордон отклонил несколько запросов об урегулировании дела, в том числе исключающий тюремное заключение. Гордон также отказался уточнить, какой будет приговор Полански в том случае, если он вернется в США.

Во время визита на кинофестиваль в Цюрихе в сентябре 2009 года Полански был арестован по запросу властей США. Спустя несколько месяцев Полански отпустили под залог в 4,5 миллиона долларов, а в июле 2010 года швейцарский минюст постановил отказать США в экстрадиции режиссера и окончательно освободить арестованного.

В 2015 году об отказе экстрадировать Полански в США заявил суд Польши.

Ранее на этой неделе еще одна женщина обвинила режиссера Романа Полански в изнасиловании в то время, когда она была несовершеннолетней. Она заявила, что стала жертвой сексуального насилия в 1973 году, когда ей было 16 лет. По словам ее адвоката Глории Олред, инцидент произошел в Южной Калифорнии. Хотя срок исковой давности в этом деле уже истек, женщину могут вызвать для дачи показаний в будущем судебном разбирательстве.

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