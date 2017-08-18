Эрдоган призвал выходцев из Турции не голосовать в ФРГ за Меркель и Шульца

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган призвал проживающих в Германии выходцев из Турции не голосовать на предстоящих выборах за нынешнего канцлера Германии и главу партийного альянса ХДС/ХСС Ангелу Меркель и за лидера Социал-демократической партии (СДПГ) Мартина Шульца, сообщает издание Hurriyet Daily News.

"На данный момент в Германии СДПГ и ХДС говорят "Мы можем получить много голосов, если мы раскритикуем Турцию". Я говорю всем моим гражданам в Германии никогда не поддерживать эти партии. Не поддерживайте ХДС, СДПГ или "Зеленых". Они все — враги Турции", — сказал Эрдоган журналистам в Стамбуле.

Он призвал оказать поддержку тем германским партиям, которые не имеют "враждебного отношения к Турции".

Выборы в Бундестаг пройдут в Германии 24 сентября. Согласно последним данным опроса института Infratest Dimap по заказу телеканала ARD и газеты Welt, партийный альянс ХДС/ХСС остается самой главной силой на грядущих выборах, за них свои голоса готовы отдать 39% опрошенных. Социал-демократы добрали один пункт и достигли 24% голосов. Свободные демократы, "Зеленые" и "Альтернатива для Германии" набирают по 8%, "Левые" — 9% голосов.