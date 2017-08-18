Сенатор назвал бредом идею Порошенко назначить постпреда Киева в Крыму

МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Идея назначить полпреда президента Украины в Крыму является "бредовой", а само представительство будет виртуальным и будет существовать только на бумаге, заявил РИА Новости сенатор от Крыма Сергей Цеков.

Порошенко ранее назначил Бориса Бабина новым постоянным представителем главы украинского государства в Крыму. Он считает, что новоназначенные чиновники должны работать над вопросом возвращения Крыма.

"Представитель этот совершенно виртуальный, а сама идея бредовая. Все это, ясное дело, будет существовать только на бумаге, потому что иначе на территории России это не получится", — подчеркнул Цеков.

При этом он отметил, что представительство, тем не менее, будет "проедать" финансовые средства из бюджета Украины.

"Эти деньги лучше было бы направить на более полезные цели, например, поддержку жителей юго-востока Украины, которые были вынуждены покинуть Донбасс и проживают сейчас на территории Украины", — сказал сенатор.

Он подчеркнул, что такие же "виртуальные" структуры по Крыму Украина создавала и раньше, например, прокуратуру по этой российской республике.

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