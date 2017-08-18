В Душанбе 21 августа вынесут приговор обвиняемой в контрабанде россиянке

ДУШАНБЕ, 18 авг — РИА Новости. Судебное заседание по делу россиянки Татьяной Хужиной в пятницу не завершилось вынесением приговора, его оглашение перенесли на понедельник, сообщает корреспондент РИА Новости.

Гражданка РФ Хужина, направлявшаяся в Россию с шестилетней дочерью, была задержана при досмотре в международном аэропорту Душанбе 18 июня. Женщину обвиняют в контрабанде: по данным следственных органов, она провозила монету достоинством две копейки времен царской России (1823 года), которая лежала у нее в кошельке. Следствие считает, что монета имеет историко-культурную ценность. Россиянке грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

"Очередное заседание суда перенесено на ближайший понедельник по организационным вопросам", — сказал РИА Новости консул РФ в Таджикистане Олег Жуков.

По словам самой Хужиной, в пятницу были заслушаны речи прокурора и адвоката.

"Прокурор попросил для меня шесть лет лишения свободы с отсрочкой приговора, так как у меня маленький ребенок", — сказала Хужина РИА Новости. По ее словам, заседание было перенесено на понедельник из-за того, что до конца рабочего дня в 15.00 (17.00 местного времени) судья не успел бы зачитать приговор.