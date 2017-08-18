Экстренная служба опровергла данные о смерти раненного в Камбрильсе

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Главное управление гражданской обороны Каталонии опровергло ранее появившуюся информацию в СМИ о якобы смерти одного из пострадавших в результате теракта в испанском Камбрильсе.

"Ходят слухи о смерти раненого, поступившего в (больницу — ред.) Joan XXIII. Это не правда", — говорится в сообщении ведомства, размещенном в его аккаунте Twitter

Ранее издание Diario сообщило, что один из пострадавших в результате теракта в испанском Камбрильсе скончался.

В ночь на пятницу автомобиль въехал в толпу людей в Камбрильсе, в 120 километрах от Барселоны, пострадали семь человек, в том числе полицейский. Четыре террориста были ликвидированы, пятый был ранен и скончался позднее.

Накануне днем фургон въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны — в районе пешеходной улицы Рамбла. Полиция назвала инцидент терактом, ответственность взяла террористическая группировка ИГ*. Власти Каталонии подтвердили гибель 13 человек, более 100 получили ранения. Среди них граждане более 20 стран.

Кроме того, прогремели два взрыва в Альканаре: вечером в среду и вечером в четверг, в них погиб один человек и более десяти пострадали, в том числе несколько полицейских. Предполагается, что взорвалась бомба, которую изготавливали террористы. Власти предполагают, что события в Барселоне, Камбрильсе и Альканаре связаны.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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