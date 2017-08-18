СМИ сообщили о смерти одного из пострадавших при теракте в Камбрильсе

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Один из пострадавших в результате теракта в испанском Камбрильсе скончался, сообщает издание Diario.
По данным издания, пострадавший скончался от ножевых ранений.
Накануне днем фургон въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны — в районе пешеходной улицы Рамбла. Полиция назвала инцидент терактом, ответственность взяла террористическая группировка ИГ*. Власти Каталонии подтвердили гибель 13 человек, более 100 получили ранения. Среди них граждане более 20 стран.
Кроме того, прогремели два взрыва в Альканаре: вечером в среду и вечером в четверг, в них погиб один человек и более десяти пострадали, в том числе несколько полицейских. Предполагается, что взорвалась бомба, которую изготавливали террористы. Власти предполагают, что события в Барселоне, Камбрильсе и Альканаре связаны.
*Террористическая организация, запрещенная в России