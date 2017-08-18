"Не нуждаемся в опеке": в Крыму ответили на назначение постпреда Порошенко

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. В Крыму, который является неотъемлемой частью России, нет места представителю президента Украины, заявил РИА Новости вице-спикер крымского парламента Ремзи Ильясов. Так он прокомментировал назначение Петром Порошенко нового постпреда в так называемой автономной республике Крым.

"Это решение для Крыма ничего не значит, на судьбу крымчан оно никак не повлияет. Крыму как неотъемлемой части Российской Федерации не нужен никакой представитель чужого государства, крымчане не нуждаются в сторонней опеке", — сказал Ильясов.

По его словам, подобное назначение — провокация и спекуляция на крымском вопросе. "К сожалению, президент Украины продолжает зарабатывать на Крыме себе политический капитал перед своими западными хозяевами", — добавил вице-спикер крымского парламента.

"Исключительно ради показухи"

По мнению политолога Владимира Корнилова, подобными назначениями Украина пытается доказать, что она как-то "фантомно" контролирует Крым.

Фарс и пиар

"У них есть свой "прокурор Крыма", "начальник милиции", какие-то "органы власти" расположены в соседней Херсонской области. То есть, Украина совершает демонстративные шаги для того, чтобы напоминать миру о том, что она все-таки думает, что когда-то Крым будет ее территорией. Дескать, смотрите: у нас уже есть свой представитель, прокурор и милиционер. Понятно, что все это делается исключительно ради показухи и не влечет за собой никаких практических последствий", — сказал Корнилов в эфире радио Sputnik.

Назначение нового постоянного представителя президента Украины в Крыму является фарсом, с тем же успехом Порошенко мог назначить своего представителя, например, в Сибири, заявил зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий.

"Президенту Украины сегодня не на чем пиариться, как только на каких-то экстравагантных поступках, действиях, решениях. Потому периодически он назначает то губернаторов "оккупированных" территорий, сам признает, что они оккупированы нацбатальонами", — сказал РИА Новости Водолацкий.

Назначение постпреда

Ему также поручено подготовить пакет изменений в конституцию. При этом не уточняется, какие именно поправки планируется внести в основной закон.

Ранее президент Украины назначил своим новым постоянным представителем в Крыму Бориса Бабина. Порошенко считает, что Бабин должен работать над возвращением Крыма в состав Украины.

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