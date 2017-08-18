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В мире

"Не нуждаемся в опеке": в Крыму ответили на назначение постпреда Порошенко

Сюжет:
Реакция на события на Украине. Август 2017 (42)
12:2618.08.2017
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© РИА Новости / Василий БатановПерейти в фотобанкВид на бухту в Балаклаве. Архивное фотоВид на бухту в Балаклаве. Архивное фото
© РИА Новости / Василий Батанов
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. В Крыму, который является неотъемлемой частью России, нет места представителю президента Украины, заявил РИА Новости вице-спикер крымского парламента Ремзи Ильясов. Так он прокомментировал назначение Петром Порошенко нового постпреда в так называемой автономной республике Крым.

Памятник затопленным кораблям в Севастополе
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Не любо – не слушай, а врать не мешай. Порошенко назначил постпреда в Крыму
"Это решение для Крыма ничего не значит, на судьбу крымчан оно никак не повлияет. Крыму как неотъемлемой части Российской Федерации не нужен никакой представитель чужого государства, крымчане не нуждаются в сторонней опеке", — сказал Ильясов.

По его словам, подобное назначение — провокация и спекуляция на крымском вопросе. "К сожалению, президент Украины продолжает зарабатывать на Крыме себе политический капитал перед своими западными хозяевами", — добавил вице-спикер крымского парламента.

"Исключительно ради показухи"

По мнению политолога Владимира Корнилова, подобными назначениями Украина пытается доказать, что она как-то "фантомно" контролирует Крым.

Памятник архитектуры Ласточкино гнездо
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Эксперт о назначении постпреда Порошенко в Крыму: "фантомный контроль"
"У них есть свой "прокурор Крыма", "начальник милиции", какие-то "органы власти" расположены в соседней Херсонской области. То есть, Украина совершает демонстративные шаги для того, чтобы напоминать миру о том, что она все-таки думает, что когда-то Крым будет ее территорией. Дескать, смотрите: у нас уже есть свой представитель, прокурор и милиционер. Понятно, что все это делается исключительно ради показухи и не влечет за собой никаких практических последствий", — сказал Корнилов в эфире радио Sputnik. 

Фарс и пиар

Назначение нового постоянного представителя президента Украины в Крыму является фарсом, с тем же успехом Порошенко мог назначить своего представителя, например, в Сибири, заявил зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий.

"Президенту Украины сегодня не на чем пиариться, как только на каких-то экстравагантных поступках, действиях, решениях. Потому периодически он назначает то губернаторов "оккупированных" территорий, сам признает, что они оккупированы нацбатальонами", — сказал РИА Новости Водолацкий.

Назначение постпреда

Назначение Бориса Бабина Постоянным Представителем Президента Украины в Автономной Республике Крым. 18 августа 2017
© Фото : пресс-службы президента Украины
Порошенко назначил нового постпреда в Крыму
Ранее президент Украины назначил своим новым постоянным представителем в Крыму Бориса Бабина. Порошенко считает, что Бабин должен работать над возвращением Крыма в состав Украины.

Ему также поручено подготовить пакет изменений в конституцию. При этом не уточняется, какие именно поправки планируется внести в основной закон.

Временное представительство президента Украины в Крыму находится в Херсоне. Ранее должность полномочного представителя занимала Наталья Попович.

Севастополь
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Политик: Киев реализует лозунг – "Крым либо украинский, либо безлюдный"
Крым вновь стал российским регионом по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией проголосовали более 95% жителей полуострова.

Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>

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