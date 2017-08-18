"Не нуждаемся в опеке": в Крыму ответили на назначение постпреда Порошенко

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. В Крыму, который является неотъемлемой частью России, нет места представителю президента Украины, заявил РИА Новости вице-спикер крымского парламента Ремзи Ильясов. Так он прокомментировал назначение Петром Порошенко нового постпреда в так называемой автономной республике Крым.
По его словам, подобное назначение — провокация и спекуляция на крымском вопросе. "К сожалению, президент Украины продолжает зарабатывать на Крыме себе политический капитал перед своими западными хозяевами", — добавил вице-спикер крымского парламента.
"Исключительно ради показухи"
По мнению политолога Владимира Корнилова, подобными назначениями Украина пытается доказать, что она как-то "фантомно" контролирует Крым.
Фарс и пиар
Назначение нового постоянного представителя президента Украины в Крыму является фарсом, с тем же успехом Порошенко мог назначить своего представителя, например, в Сибири, заявил зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий.
"Президенту Украины сегодня не на чем пиариться, как только на каких-то экстравагантных поступках, действиях, решениях. Потому периодически он назначает то губернаторов "оккупированных" территорий, сам признает, что они оккупированы нацбатальонами", — сказал РИА Новости Водолацкий.
Назначение постпреданазначил своим новым постоянным представителем в Крыму Бориса Бабина. Порошенко считает, что Бабин должен работать над возвращением Крыма в состав Украины.
Ему также поручено подготовить пакет изменений в конституцию. При этом не уточняется, какие именно поправки планируется внести в основной закон.
Временное представительство президента Украины в Крыму находится в Херсоне. Ранее должность полномочного представителя занимала Наталья Попович.
Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией.
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