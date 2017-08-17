Порошенко назначил нового постпреда в Крыму

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко назначил Бориса Бабина постоянным представителем главы государства в так называемой автономной республике Крым. Соответствующее заявление размещено на официальном сайте президента.

Основной задачей постоянного представителя станет "восстановление украинского суверенитета над временно оккупированным украинским Крымом". Особое внимание, по мнению Порошенко, следует уделить "юридической защите государственных интересов" и возврату конфискованной собственности. Бабину также поручено подготовить пакет изменений в конституцию. При этом не уточняется, какие именно поправки планируется внести в основной закон.

Отмечается, что Порошенко решил назначить Бабина из-за того, что он "имеет большой опыт" и " проявил себя с лучшей стороны во время работы в Министерстве юстиции". В частности, упоминается, что чиновник ранее сотрудничал с представителями Европейского суда по правам человека.

Временное представительство президента Украины в Крыму находится в Херсоне. Ранее должность полномочного представителя занимала Наталья Попович.

Крым стал субъектом Российской Федерации по итогам референдума, который состоялся в марте 2014 года после государственного переворота на Украине. За воссоединение с Россией проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя. Киев не признает результаты референдума и считает полуостров своей территорией.