Ветеран "Альфы": теракты в Испании показали, что ИГ* не намерено сдаваться

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Теракты, совершенные в четверг в Испании, свидетельствуют о том, что террористическая группировка "Исламское государство"*(ИГ*) не намерена прекращать свою активность, несмотря на все военные поражения в Сирии и Ираке, считает президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров.

"Совершая этот теракт, ИГ* стремилось показать, что, несмотря на поражения в Сирии и Ираке, оно не сломлено и намерено перенести свою активность в другие страны", — сказал Гончаров.

По его словам, долгое время Испания считалась, вероятно, самой спокойной страной в Европе, привлекавшей многочисленных туристов из разных стран. Этот фактор, полагает эксперт, также мог повлиять на выбор боевиками места теракта. "Ведь пострадали не только испанцы, но и граждане других государств", — отметил Гончаров.

"Судя по имеющимся данным, по почерку произошедшего, думаю, что за этим действительно стоит ИГ*. Это спланированное нападение на Испанию", — констатировал собеседник агентства.

В четверг днем фургон въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны — в районе пешеходной улицы Рамбла. Полиция назвала инцидент терактом, ответственность взяла террористическая группировка ИГ*. Власти Каталонии подтвердили гибель 13 человек, более 100 получили ранения.

Ночью фургон въехал в группу людей в Камбрильсе, в 120 километрах от Барселоны, пострадали семь человек, в том числе полицейский, четыре террориста были ликвидированы, пятый был ранен и скончался позднее. Кроме того, прогремели два взрыва в Альканаре: вечером в среду и вечером в четверг, в них погиб один человек и более десяти пострадали, в том числе несколько полицейских. Предполагается, что взорвалась бомба, которую изготавливали террористы. Власти предполагают, что события в Барселоне, Камбрильсе и Альканаре связаны.

Двое подозреваемых в причастности к организации теракта в столице Каталонии были арестованы, но водитель фургона остается на свободе. В пятницу утром полиция Испании задержала в городе Риполь еще одного подозреваемого в связи с терактами в Камбрильсе и Барселоне.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

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