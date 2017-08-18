Ветеран "Альфы": теракты в Испании показали, что ИГ* не намерено сдаваться

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Теракты, совершенные в четверг в Испании, свидетельствуют о том, что террористическая группировка "Исламское государство"*(ИГ*) не намерена прекращать свою активность, несмотря на все военные поражения в Сирии и Ираке, считает президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров.
По его словам, долгое время Испания считалась, вероятно, самой спокойной страной в Европе, привлекавшей многочисленных туристов из разных стран. Этот фактор, полагает эксперт, также мог повлиять на выбор боевиками места теракта. "Ведь пострадали не только испанцы, но и граждане других государств", — отметил Гончаров.
"Судя по имеющимся данным, по почерку произошедшего, думаю, что за этим действительно стоит ИГ*. Это спланированное нападение на Испанию", — констатировал собеседник агентства.
В четверг днем фургон въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны — в районе пешеходной улицы Рамбла. Полиция назвала инцидент терактом, ответственность взяла террористическая группировка ИГ*. Власти Каталонии подтвердили гибель 13 человек, более 100 получили ранения.
Двое подозреваемых в причастности к организации теракта в столице Каталонии были арестованы, но водитель фургона остается на свободе. В пятницу утром полиция Испании задержала в городе Риполь еще одного подозреваемого в связи с терактами в Камбрильсе и Барселоне.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
За развитием ситуации в Барселоне следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>