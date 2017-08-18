В Крыму прокомментировали назначение постпреда Украины в регионе

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг — РИА Новости, Виктор Лященко. В Крыму, который является неотъемлемой частью Российской Федерации, нет места представителю президента Украины, его назначение не повлияет на судьбу жителей региона, заявил РИА Новости вице-спикер крымского парламента Ремзи Ильясов.

Президент Украины Петр Порошенко назначил Бориса Бабина новым постоянным представителем главы украинского государства в Крыму. Порошенко считает, что Бабин должен работать над возвращением Крыма в состав Украины.

"Это решение для Крыма ничего не значит, на судьбу крымчан оно никак не повлияет. Крыму как неотъемлемой части Российской Федерации не нужен никакой представитель чужого государства, крымчане не нуждаются в сторонней опеке", — сказал Ильясов.

По его словам, данное назначение является провокацией и спекуляцией на крымском вопросе. "К сожалению, президент Украины продолжает зарабатывать на Крыме себе политический капитал перед своими западными хозяевами", — сказал вице-спикер крымского парламента.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Представительство президента Украины в Крыму находится в Херсоне, ранее этот пост занимала Наталья Попович.

Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".