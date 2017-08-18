В Испании открыли горячие линии после терактов в Каталонии

Люди звонят родственникам и друзьям после наезда микроавтобуса на пешеходов в Барселоне. 17 августа 2017

Люди звонят родственникам и друзьям после наезда микроавтобуса на пешеходов в Барселоне. 17 августа 2017

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. В Испании открыты горячие линии в связи с терактами в Каталонии, сообщает МИД РФ.

"Открыты горячие линии для информирования граждан о терактах, а также для пострадавших и их семей", — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter департамента Ситуационно-кризисный центр МИД России.

#Испания — открыты горячие линии для информирования граждан о терактах +34932142124, а также для пострадавших и их семей — +34900400012 pic.twitter.com/tpyrGQDszv — МИД России 🇷🇺 ДСКЦ (@MID_travel) 18 августа 2017 г.

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В четверг днем фургон въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны — в районе пешеходной улицы Рамбла. Полиция назвала инцидент терактом, ответственность взяла террористическая группировка ИГ*. Власти Каталонии подтвердили гибель 13 человек, более 100 получили ранения.

Ночью фургон въехал в группу людей в Камбрильсе, в 120 километрах от Барселоны, пострадали семь человек, в том числе полицейский, четыре террориста были ликвидированы, пятый был ранен и скончался позднее. Кроме того, прогремели два взрыва в Альканаре: вечером в среду и вечером в четверг, в них погиб один человек и более десяти пострадали, в том числе несколько полицейских. Предполагается, что взорвалась бомба, которую изготавливали террористы. Власти предполагают, что события в Барселоне, Камбрильсе и Альканаре связаны.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

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