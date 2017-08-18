В Испании открыли горячие линии после терактов в Каталонии

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. В Испании открыты горячие линии в связи с терактами в Каталонии, сообщает МИД РФ.
"Открыты горячие линии для информирования граждан о терактах, а также для пострадавших и их семей", — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter департамента Ситуационно-кризисный центр МИД России.
#Испания — открыты горячие линии для информирования граждан о терактах +34932142124, а также для пострадавших и их семей — +34900400012 pic.twitter.com/tpyrGQDszv— МИД России 🇷🇺 ДСКЦ (@MID_travel) 18 августа 2017 г.
Ночью фургон въехал в группу людей в Камбрильсе, в 120 километрах от Барселоны, пострадали семь человек, в том числе полицейский, четыре террориста были ликвидированы, пятый был ранен и скончался позднее. Кроме того, прогремели два взрыва в Альканаре: вечером в среду и вечером в четверг, в них погиб один человек и более десяти пострадали, в том числе несколько полицейских. Предполагается, что взорвалась бомба, которую изготавливали террористы. Власти предполагают, что события в Барселоне, Камбрильсе и Альканаре связаны.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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